Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма никакви доказателства за връзка между поредицата от прекъсвания на различни услуги в страната и действия на злонамерен субект. Техническите проблеми затрудниха транспорта, ограничиха достъпа до банкови услуги и засегнаха защитени комуникации, предаде Асошиейтед прес.

Рубио направи изявлението по време на пътуването си с президента Доналд Тръмп от Манила до китайския град Шънджън, където предстоят срещи с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

„Нямаме никакви доказателства, нито причина да смятаме, че някой от тези изолирани и единични случаи има нещо общо със злонамерени лица, хакери, престъпници, друга държава или с какъвто и да е злонамерен субект“, заяви Рубио.

Той подчерта, че САЩ „не са подложени на системна атака“.

Белият дом е под натиск заради техническите проблеми

Президентът Доналд Тръмп беше подложен на критики и призиви Белият дом да поеме отговорност за поредицата от прекъсвания и технически неизправности в страната.

Някои от най-верните му поддръжници също обвиниха администрацията, че не предоставя достатъчно информация за причините за проблемите. През последните дни затруднения бяха регистрирани в системи на „Майкрософт“, „Чейз банк“, службите за контрол на въздушното движение и Агенцията за национална сигурност на САЩ.

Всеки от инцидентите беше обяснен с вътрешни технически проблеми. Засегнатите компании и държавни агенции отрекоха да са били обект на кибератаки.

След пристигането си в Азия Тръмп не демонстрира особено безпокойство от случилото се и коментира, че „подобни неща се случват“.

Призиви за повече прозрачност

Бившата говорителка на Белия дом Карълайн Левит призова администрацията да предостави повече информация за причините за прекъсванията.

„Бих казала на Белия дом, че прозрачността е от ключово значение“, заяви тя в ефира на телевизия „Фокс нюз“.

Според Левит след завръщането на Тръмп от Китай президентът или друг представител на администрацията трябва да даде обяснение за ситуацията, за да бъде успокоено общественото напрежение.

По-късно тя публикува в профила си в социалната мрежа Екс видео с коментар на директора на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън по темата.

В интервю за „Фокс бизнес нетуърк“ Клейтън заяви, че след внимателен анализ разузнавателните служби са стигнали до заключението, че инцидентите не са свързани с кибератака.

По думите му според американското правителство проблемите са възникнали във връзка с мерки за подобряване на сигурността, предприети от някои организации. Изпълнението им е отнело повече време от планираното и е било съпроводено с неочаквани затруднения.

Скептицизъм по отношение на обясненията изрази Триша Маклафлин, бивш помощник-секретар по обществените въпроси в Министерството на вътрешната сигурност.

„Американците не са глупави“, написа тя в социалните мрежи. „Искаме и заслужаваме да знаем какво наистина се случва“, добави Маклафлин.