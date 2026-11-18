П арламентът обсъжда на второ четене законопроект за промени в Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет. Това е първа точка в програмата за работа на Народното събрание.

Нови правила за чуждестранните работници в България: Какво прие парламентът на първо четене

С измененията се цели отразяване на изискванията на правото на ЕС, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение. Въвежда се възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в приемащата държава.

Затягат контрола върху ловните билети и незаконния лов

Депутатите ще обсъдят на първо четене три законопроекта за промени в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от "Прогресивна България", "Демократична България" и Министерския съвет. Промените са свързани с предсрочно прекратяване на дългосрочните договори за съвместно извършване на дейности в държавните ловни стопанства и с поправителни изпити за придобиване право на лов.

Депутатите отхвърлиха предложение на „Демократична България“ като първа точка в дневния ред за утре да бъде изслушване на премиера Румен Радев във връзка с позицията на България по Декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември 2026 г., изразените от българска страна писмени резерви към преамбюла на документа, конкретните основания за тях, съответствието им с принципите на българската външна политика и произтичащите последици за позицията на страната в рамките на европейските и евроатлантическите съюзи.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че вносители от "Прогресивна България" са оттеглили внесен от тях на 10 ноември 2026 г. законопроект за промени в Закона за личната помощ.