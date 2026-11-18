Д раматично видео запечата момента, в който високопроходимият автомобил на папа Лъв XIV внезапно наби спирачки, изхвърляйки понтифика напред и принуждавайки го да удари лицето си директно в облегалката за глава пред него.

71-годишният папа пътуваше през Каляо, Перу, по време на последния етап от своята обиколка в Латинска Америка по-рано тази седмица, когато шофьорът му рязко спря, за да избегне сблъсък с мотоциклет, съобщава изданието "Марка".

Случайните минувачи бяха обхванати от еуфория около папа Лъв и се чуваха да приветстват Светия отец, преди да ахнат, когато той полетя напред и удари лицето си, показват вирусните кадри, излъчени за първи път от TMZ.

Не е ясно дали понтификът е бил с поставен предпазен колан. На записа се вижда как той бързо казва нещо на шофьора, преди кортежът му да изчезне от полезрението.

Papa Leo, içinde bulunduğu otomobil aniden fren yapınca yüzünü ön koltuğa çarptı. https://t.co/CsU9SClo5n — ENSONHABER (@ensonhaber) November 17, 2026

Седмицата се оказа изпълнена с премеждия за Епископа на Рим, след като в понеделник той беше ударен в окото с броеница във военновъздушната база "Лас Палмас" в Лима.

Папа Лъв XIV, който е запален тенисист, е известен с особената си сръчност, а този инцидент сложи край на дългата му серия от успешно уловени предмети, хвърлени към него от тълпите.

Папата кацна в Рим във вторник сутринта след 12-дневна обиколка в Латинска Америка, завършила в Перу, където той има гражданство и която смята за своя втора родина.

"Почувствах се у дома си и вие ми напомнихте, че Църквата наистина е семейство", заяви папа Лъв за страната, преди да се качи на самолета си, цитиран от "Ватикан Нюз".

"Именно тук вие ме научихте как да бъда епископ, а този път научих още малко за това как да служа като наследник на свети Петър", добави той.

Апостолическото пътуване го отведе в Уругвай, Аржентина и Перу.