Сияйна и стилна: Бременната Ан Хатауей омая Ню Йорк с ефирна рокля

А н Хатауей добави ефирен акцент към визията си по време на събитието Bulgari Serpenti Infinito в Ню Йорк на 9 септември.

Актрисата изглеждаше сияйна в лилава рокля от шифон и коприна на Alexander McQueen – модел без презрамки с плавен, разкроен силует, който деликатно подчертаваше бременността ѝ. Ан завърши впечатляващия тоалет с бижута от Bulgari, сред които колие с диаманти и богато лилав скъпоценен камък, няколко диамантени гривни и масивен пръстен.

Тъмнокестенявата ѝ коса бе стилизирана в права, елегантна прическа, а гримът ѝ излъчваше мек блясък, акцентиран от яркочервено червило, което съвпадаше перфектно с маникюра ѝ.

Pregnant Queen Anne Hathaway 🤰🏻✨️



Sexy, elegant, stunning Pregnant Woman! pic.twitter.com/05MI9Rst4m — The BumpZone (@TheRealBumpZone) September 10, 2026

Звездата е дългогодишен посланик на луксозната марка. Миналата година тя присъства и на изложбата „Bulgari Infinity Serpents“ в Шанхай, Китай. За онова събитие Ан бе избрала златна, скулптурна рокля на Oscar de la Renta с разкроена пола и деколте с асиметрични остри акценти. Тогава тя бе комбинирала тоалета със златни обувки Louboutin с крокодилски ефект, които подчертаваха червения ѝ педикюр. Звездата от „Дяволът носи Прада“ носеше и колие от злато и сребро на Bulgari с мотив на преплетени змии, украсено със сини и червени камъни, както и съответстващи обеци.

Anne Hathaway is glowing✨ The pregnant star, 43, cradled her growing baby bump as she stepped out in a flowing silver gown for the Bulgari Serpenti Infinito exhibition in New York City 🩶



📽️: Getty#annehathway #bulgari pic.twitter.com/R2NKcQbiBE — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 10, 2026

Бременността на Ан Хатауей

43-годишната актриса сподели щастливата новина, че очаква третото си дете, на 19 юни. Ан публикува видео, на което носи развяваща се бяла рокля и държи ръце пред корема си, преди да ги отдръпне и да разкрие бременността си с широка усмивка. Кадрите бяха озвучени с песента на Барбара Луис „Baby I'm Yours“, чието заглавие тя използва и като текст към публикацията: „x Baby, I'm yours x“.

Ан се омъжи за Адам Шулман през 2012 г. Двойката посрещна първия си син Джонатан през 2016 г., а по-малкият му брат Джак се роди през 2019 г. Актрисата съзнателно държи децата си далеч от публичното пространство.

„Това е нещо, което смятам за от съществено значение не само за моето здраве. Аз съм част от екип – това е моето семейство и тук не става въпрос само за мен“, каза тя пред Porter през 2023 г. „Семейството ми има своите нужди, а една от нуждите на децата е да могат сами да определят как да живеят. Дори не ми хрумва да смесвам двете неща, освен чрез благодарността, че тези две роли се допълват толкова красиво. Но те се допълват чрез мен, а не в публичното пространство извън мен.“