Ш офьорите, които пътуват към София по автомагистрала „Тракия“, трябва да се подготвят за ограничения заради ремонт. Днес ще се извършват частични дейности по възстановяване на асфалтовата настилка в участъка между 134-и и 138-и км в област Пловдив.

Реорганизират движението по АМ "Тракия" от утре

От 7:30 до 17:00 ч. временно ще бъде ограничено движението по активната и аварийната лента в платното за София. Причината са планирани ремонтни дейности по асфалтовата настилка.

По време на ремонта автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента.

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ „Тракия“ и „Хемус“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта. Шофьорите трябва да избягват рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

От пътната агенция апелират пътуващите да планират маршрутите си с оглед на временната организация на движението.