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„Фалшива коса, истински корем“: Ан Хатауей отвърна на критиките за визията си

43-годишната актриса Ан Хатауей се появи на филмова премиера с дръзки тоалет, показващ бременния ѝ корем. След като потребители в мрежата я обвиниха, че коремът ѝ е фалшив, тя им даде бърз и категоричен отговор

12 август 2026, 10:31
„Фалшива коса, истински корем“: Ан Хатауей отвърна на критиките за визията си
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Ан Хатауей затвори устата на критиците в социалните мрежи, които поставиха под съмнение бременността ѝ. След като се появи на филмова премиера с разкрит бременен корем, 43-годишната актриса категорично заяви: „Фалшива коса, истински корем“, пише BBC.

Звездата привлече всички погледи на премиерата на новия си филм „The End of Oak Street“ в Лос Анджелис. Тя заложи на нестандартен тоалет, който изцяло показваше набъбналата ѝ коремна област.

Визията ѝ веднага предизвика лавина от коментари в мрежата, като мнозина заявиха: „Защо изглежда толкова фалшиво?“ и „Хайде стига, това определено не е истинско“.

Много фенове обаче се застъпиха за нея. „Очевидно много хора тук никога не са виждали корем на бременна жена, която има коремни мускули“, написа потребител, а друг добави: „Полудявам как хората непрекъснато критикуват телата на жените“.

Бременната Ан Хатауей засия на червения килим в Лос Анджелис
18 снимки
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей

През юни тази година Хатауей обяви, че очаква третото си дете от своя съпруг Адам Шулман.

Скандалният тоалет

Популярните личности често са обект на дисекция заради избора си на облекло за червения килим, но тоалетът на Ан за премиерата предизвика истински фурор.

Коремът ѝ беше частично разкрит от изработен по поръчка топови асиметричен корсет с дълъг шлейф от дизайнерската къща Atelier Prabal Gurung, комбиниран с джинси с ниска талия на La Ligne и червени токчета Aquazzura.

„Фалшива коса, истински корем. Насладете се с мен на хаоса от премиерата, докато тоалетът ми буквално се топи в жегата!, написа актрисата в Instagram под видео от подготовката си за събитието.

Подкрепа от модния свят

Въпреки че някои определиха облеклото ѝ като „нелепо“ и „кичозно“, редица модни критици и авторитетни издания защитиха звездата.

Изданието Vogue публикува коментар по темата:

„Това, което всички трябва да разберем е, че коремът на една бременна жена не е чужда работа. Какво ще стане, ако вместо да казваме на една жена, че изглежда „прекалена“ или „странна“, просто я подкрепим за това, че тялото ѝ прави нещо невероятно?“

Световните медии отбелязват, че появата на Хатауей е поредният пример за засилващата се тенденция сред известните жени да не крият бременността си под широки дрехи, а да я показват смело и с гордост. Междувременно визията ѝ предизвика и гигантски бум от търсения в интернет за нейния маникюр с цвят „кокосова вода“.

Източник: BBC    
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