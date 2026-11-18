П оредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско през изминалата нощ. Най-силният трус е регистриран в 3:16 ч. с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер и епицентър в района на село Момчиловци, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресение с магнитуд 5,4 разлюля Вранча, усетено е и у нас

Земетресението е усетено силно и е било съпроводено от тътен, съобщи за БТА кметът на Момчиловци Сийка Суркова. По думите ѝ трусовете са започнали около 2:00 ч., като са били многократни.

„Все по-тревожно става, след като преди дни отново имаше поредица от трусове“, коментира Суркова. Тя посочи, че притесненията на хората се засилват заради честите земетресения в района. Според наблюденията ѝ трусовете са били с вертикално движение и са съпроводени от силен тътен.

Жители на село Виево са напуснали домовете си, уплашени от земетресенията, съобщи за БТА кметът Венко Палчев. По думите му вторичните трусове са продължили през интервали от 10–15 минути и са били придружени от по-слаби тътени.

„Хората излязоха навън, много са притеснени“, каза Палчев. Той посочи, че земетресенията и тътените са продължили до около 4:20 ч.

Към момента няма постъпили сигнали за нанесени материални щети или пострадали хора, съобщи за БТА заместник-кметът на община Смолян Мариана Цекова. Тя уточни, че трусовете са усетени както в областния град, така и в други населени места в района.

Земетресенията след силния трус във Вранча

Земетресението с магнитуд 3,7 край Момчиловци е регистрирано след силния трус в сеизмичната зона Вранча в Румъния. Той е станал в 2:48 ч. българско време на 18 ноември. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН магнитудът му е 5,4, а Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) отчете магнитуд 5,3.

Земетресението във Вранча е било на дълбочина около 140 км и е усетено в различни части на България, включително в Русе, Силистра, Варна, Добрич, Велико Търново, София и Плевен. Трусът е усетен и в Румъния, Молдова и части от Украйна.

По-рано през нощта е регистрирано и друго земетресение в района на Смолян. То е било с магнитуд 3,0 и дълбочина около 2 км, като епицентърът му е бил на около 12 км югоизточно от областния град.

Няма официални данни за причинно-следствена връзка между земетресението във Вранча и трусовете в Смолянско. Сеизмичната активност в района се наблюдава от специалистите.