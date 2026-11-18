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„С 1 млрд. евро са се увеличили средствата за Министерството на регионалното развитие между представянето на бюджета в УНСС и внасянето му в парламента.“ Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров в ефира на „Здравей, България“.

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По думите му на 7 ноември Гълъб Донев и Румен Радев са представили проекта за държавен бюджет в УНСС. В него били заложени 1,5 млрд. евро ангажименти за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Само девет дни по-късно, при внасянето на проектобюджета в Народното събрание, сумата вече била с 1 млрд. евро по-висока.

„Няма никакъв мотив за тези действия, има и други промени, без отново никакъв коментар“, заяви Димитров.

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Той обясни, че е попитал управляващите дали са започнали нови проекти, които да обяснят увеличението, но не е получил отговор.

Според депутата подобни промени трябва да бъдат придружени от ясни обяснения и финансова обосновка. Той предупреди, че липсата на прозрачност създава предпоставки за безконтролно харчене на публични средства и поставя под въпрос възможността за овладяване на бюджетния дефицит.

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Депутатът коментира и прогнозата на Европейската комисия за състоянието на българските публични финанси. По думите му оценката показва, че страната не успява да ограничи дефицита.

Той изрази притеснение и от забавянето на икономическия растеж, както и от политиката на управляващите за увеличаване на данъците и въвеждане на нови налози.

От „Демократична България“ ще предложат промени, с които дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде свален под 3%, без да се увеличават данъците и без да се ограничават социалните плащания, заяви Димитров.