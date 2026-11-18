42-годишен мъж е заплашил с убийство по-големия си брат и го е заплашил с нож след скандал в шуменското село Тимарево. По-малкият брат е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

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Инцидентът е станал около 18:30 ч. на 17 ноември на ул. „Охрид“. Между двамата братя, на 42 и 45 години, възникнал скандал. По време на разправията по-младият мъж извадил нож, заплашил по-големия си брат и отправил към него закана за убийство.

След подаден сигнал на място бил изпратен екип на Районното управление в Шумен. 42-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Случаи на домашно насилие в Шуменско

В началото на ноември полицаи задържаха 52-годишен мъж от шуменското село Васил Друмев за домашно насилие и закана за убийство.

От полицията в Шумен отчетоха ръст от 18% на регистрираните случаи на домашно насилие през 2025 г. Те са били 81 спрямо 66 през предходната година.