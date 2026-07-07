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Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

43-годишната Ан Хатауей обра овациите на червения килим в Лондон. Актрисата, която очаква третото си дете, демонстрира перфектен стил и наедряло коремче на премиерата на новия си филм „Одисея“

7 юли 2026, 12:07
Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Ан Хатауей очевидно се забавлява с майчинския си стил и обра овациите на червения килим в Лондон. В понеделник (6 юли) 43-годишната бременна актриса се появи на световната премиера на дългоочаквания блокбъстър „Одисея“ (The Odyssey), демонстрирайки наедрялото си коремче в зашеметяваща синя рокля с флорални мотиви, съобщава People.

След труден път към майчинството: Ан Хатауей чака трето дете

Носителката на „Оскар“, която в момента очаква третото си дете от своя съпруг Адам Шулман, не слезе от лицата на присъстващите, докато нежно придържаше бременния си корем пред камерите. За бляскавото събитие тя заложи на рокля без презрамки, пусната дълга коса, изящни висящи обеци и яркочервено червило за разкош.

Елегантна в бяло и ботуши от велур

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Само ден по-рано, по време на официалния фотоколо за филма в британската столица, бъдещата майка на три деца очарова критиците с коренно различна, но също толкова стилна лятна визия.

Тя позира пред фотографите в ефирна бяла рокля с паднали рамене от круизната колекция на Blumarine за 2027 г. Асиметричният тоалет с волани, стигащи до земята, и прозрачни балонни ръкави беше съчетан по доста смел и шикозен начин – с кафяви велурени ботуши до коляното. Ан завърши визията си с бели квадратни слънчеви очила и чанта на Chanel във формата на сърце.

Трето дете на път

Припомняме, че Ан Хатауей обяви щастливата новина за третата си бременност на 19 юни чрез емоционално видео в Instagram. Звездата от „Дяволът носи Прада“ и съпругът ѝ вече са горди родители на двама синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

Нежност и сексапил: Бременната Ан Хатауей сияе на премиера в Лондон
16 снимки
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей

Промоционалното турне за новия ѝ филм се превърна в истински моден триумф, като през последната седмица актрисата смени няколко забележителни тоалета по улиците на Ню Йорк и Лондон – от изцяло черен секси екип с токчета на L'Agence, през огненочервена визия, до спортно-елегантен син костюм, доказвайки, че бременността и висшата мода вървят ръка за ръка.

Източник: People    
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