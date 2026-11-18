А мериканският президент Доналд Тръмп предизвика бурни дискусии в социалните мрежи, след като се появи със забележимо променена прическа по време на посещението си в Манила, Филипините, за 49-ата среща на върха на АСЕАН, съобщават международните медии. Тръмп пристигна на международното летище „Ниной Акино“ във вторник, 17 ноември, след като в продължение на пет дни не се беше появявал публично. Именно косата му, а не самото му пристигане, бързо привлече погледите на зрителите и потребителите онлайн.

Косата на президента изглеждаше по-тъмна, по-бухнала и по-обемна от обичайния му златисторус вид, което предизвика вълна от коментари в интернет. Някои потребители дори започнаха да спекулират дали той не е сменил цвета на косата си по време на отсъствието си, или е използвал дългия полет, за да експериментира с нова визия.

„Доналд Тръмп напусна Америка с бяла коса и пристигна във Филипините с тъмна коса! Какво се случи?“, попита един от коментиращите в мрежата, докато друг се пошегува: „Тръмп пристига във Филипините за срещата на върха на АСЕАН, а косата му очевидно се опитва да избяга от страната“.

На по-късните срещи на Тръмп в Азия косата му вече изглежда по обичайния начин. Вероятно вълнението около „новата му прическа“ се дължи просто на неподходящо осветление.

Това не е първият път, в който прическата на Тръмп поражда спекулации онлайн. През септември 2026 г. той привлече подобно внимание по време на визита в Ню Джърси, когато косата му отново изглеждаше значително по-тъмна, а кестеняв нюанс бе заменил обичайния му рус цвят. През последните седмици президентът на САЩ изглежда експериментира с различни нюанси, въпреки че няма официално обяснение за тези промени.

Азиатската обиколка на Доналд Тръмп

Манила е първата спирка от тридневната обиколка на Тръмп в Азия, която се очаква да включва и посещение в Китай. Пътуването се провежда в момент, в който американският президент се подготвя за поредица от дипломатически срещи на високо равнище в региона. По време на престоя си във Филипините Тръмп ще участва в срещата на върха на АСЕАН и ще проведе присъствена среща на лидерите от формата „Четворката“ (Quad) заедно с индийския премиер Нарендра Моди, японския премиер Санае Такаичи и австралийския премиер Антъни Албанезе. Това ще бъде първата им среща на живо от 2024 г. насам.

Тръмп ще се срещне в Китай с китайския президент Си Цзинпин. Американският държавен глава посочи, че дискусиите биха могли да засегнат руския президент Владимир Путин и евентуално севернокорейския лидер Ким Чен-ун, въпреки че подробностите около подобни срещи остават неясни.

Визитата бележи първото задгранично пътуване на Тръмп, откакто Републиканската партия претърпя значителни загуби на междинните избори в САЩ.