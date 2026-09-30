Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

А н Хатауей добави модерен и елегантен акцент към бременността си по време на световната премиера на филма „Verity“ в Ню Йорк на 29 септември.

Носителката на „Оскар“ играе ролята на авторката на бестселъри Верити Крофорд, а нейни партньори на екрана са Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Екранизацията по хитовия роман на Колийн Хувър излиза по кината на 2 октомври и е вече петият филм с участието на Хатауей за 2026 година, пише PEOPLE.

Pregnant Anne Hathaway Styles Her Baby Bump in Black Lace Mermaid Gown on the ‘Verity’ Premiere Red Carpet https://t.co/y9KEsTLIgW — People (@people) September 30, 2026

43-годишната звезда, която очаква третото си бебе от съпруга си Адам Шулман, издигна стила за бременни на изцяло ново ниво по време на събитието в AMC Lincoln Square 13.

Благодарение на стилистката Ерин Уолш, Хатауей се появи в впечатляваща черна дантелена рокля с кройка „русалка“ и прозрачно, искрящо наметало от висшата мода на Prabal Gurung. Тя завърши визията си с диамантена гривна и обеци във формата на сълза.

Визията ѝ бе допълнена от деликатен грим в бронзови тонове, телесно матово червило и полуприбрана кестенява коса.

Сюжетът на лентата проследява историята на финансово затруднената писателка Лоуен (Дакота Джонсън), която получава предложението на живота си: да довърши останалите книги от успешната поредица на известната авторка Верити (Ан Хатауей). Джош Хартнет влиза в ролята на Джереми, съпруга на Верити.

Хатауей, която вече има двама синове – Джонатан (10 г.) и Джак (6 г.), обяви публично бременността си през юни. Оттогава тя непрекъснато демонстрира стилни тоалети, докато промотира последните си проекти „Одисея“ и „Краят на Оук Стрийт“.

През август, по време на гостуването си в шоуто „Jimmy Kimmel Live!“, актрисата разкри, че със съпруга ѝ Адам вече знаят пола на бебето, но предпочитат да го запазят в тайна.

Anne Hathaway is glowing on the red carpet at the "Verity" New York City premiere. The Oscar-winning actress is pregnant with her third child right now and will be taking a break from work after the release of this movie on Friday. #AnneHathaway#VerityMovie

Video: @JPASC24 pic.twitter.com/ywjPtqmiBN — JustJared.com (@JustJared) September 29, 2026

Предвид сгъстения ѝ график през последните месеци, Хатауей често дефилира по червения килим с коремче. „Много съм развълнувана. Изключително забавно е и същевременно изглежда напълно сюрреалистично“, сподели тя неотдавна за настоящия си житейски етап.

На 9 септември тя зашемети публиката на събитие на Bulgari в Ню Йорк, появявайки се с лилава шифонена рокля без презрамки от McQueen, комбинирана със златни металически сандали. Като посланик на марката за бижута, тя носеше и пищно колие Bulgari с богат лилав скъпоценен камък, елегантна прическа и яркочервено червило.

Малко преди това, на 16 август, актрисата бе удостоена с отличието „Легенда на Дисни“ по време на фестивала D23 в Анахайм, Калифорния. Тогава тя се качи на сцената в царствена лилава рокля с драперии в гръцки стил от Aflalo и коса, оформена на меки вълни.