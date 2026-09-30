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Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“

43-годишната актриса, която очаква третото си дете, демонстрира безупречен стил в рокля тип „русалка“ на Prabal Gurung. Психологическият трилър по романа на Колийн Хувър е петият филмов проект за звездата през бляскавата за нея 2026 година

Стела Христова Стела Христова

30 септември 2026, 14:53
Бременната Ан Хатауей сияе в черна дантела на премиерата на трилъра „Verity“
Източник: Getty

А н Хатауей добави модерен и елегантен акцент към бременността си по време на световната премиера на филма „Verity“ в Ню Йорк на 29 септември.

Носителката на „Оскар“ играе ролята на авторката на бестселъри Верити Крофорд, а нейни партньори на екрана са Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Екранизацията по хитовия роман на Колийн Хувър излиза по кината на 2 октомври и е вече петият филм с участието на Хатауей за 2026 година, пише PEOPLE.

43-годишната звезда, която очаква третото си бебе от съпруга си Адам Шулман, издигна стила за бременни на изцяло ново ниво по време на събитието в AMC Lincoln Square 13.

Благодарение на стилистката Ерин Уолш, Хатауей се появи в впечатляваща черна дантелена рокля с кройка „русалка“ и прозрачно, искрящо наметало от висшата мода на Prabal Gurung. Тя завърши визията си с диамантена гривна и обеци във формата на сълза.

Визията ѝ бе допълнена от деликатен грим в бронзови тонове, телесно матово червило и полуприбрана кестенява коса.

Бременната Ан Хатауей зашемети червения килим в Ню Йорк
12 снимки
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей

Сюжетът на лентата проследява историята на финансово затруднената писателка Лоуен (Дакота Джонсън), която получава предложението на живота си: да довърши останалите книги от успешната поредица на известната авторка Верити (Ан Хатауей). Джош Хартнет влиза в ролята на Джереми, съпруга на Верити.

Хатауей, която вече има двама синове – Джонатан (10 г.) и Джак (6 г.), обяви публично бременността си през юни. Оттогава тя непрекъснато демонстрира стилни тоалети, докато промотира последните си проекти „Одисея“ и „Краят на Оук Стрийт“.

През август, по време на гостуването си в шоуто „Jimmy Kimmel Live!“, актрисата разкри, че със съпруга ѝ Адам вече знаят пола на бебето, но предпочитат да го запазят в тайна.

Предвид сгъстения ѝ график през последните месеци, Хатауей често дефилира по червения килим с коремче. „Много съм развълнувана. Изключително забавно е и същевременно изглежда напълно сюрреалистично“, сподели тя неотдавна за настоящия си житейски етап.

На 9 септември тя зашемети публиката на събитие на Bulgari в Ню Йорк, появявайки се с лилава шифонена рокля без презрамки от McQueen, комбинирана със златни металически сандали. Като посланик на марката за бижута, тя носеше и пищно колие Bulgari с богат лилав скъпоценен камък, елегантна прическа и яркочервено червило.

Малко преди това, на 16 август, актрисата бе удостоена с отличието „Легенда на Дисни“ по време на фестивала D23 в Анахайм, Калифорния. Тогава тя се качи на сцената в царствена лилава рокля с драперии в гръцки стил от Aflalo и коса, оформена на меки вълни.

Редактор: Стела Христова
Ан Хатауей Verity Бременност Червен килим Стил за бременни Мода Дакота Джонсън Джош Хартнет
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