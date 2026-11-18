На тази сателитна снимка, направена на 24 юли 2026 г. над военновъздушната база „Али Ас Салем“ в Кувейт, се виждат последиците от многобройни удари по тази част от базата

И ранската армия заяви, че е атакувала системи на американската армия за изстрелване и насочване на дронове и ракети във военновъздушната база “Али Ас Салем” в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранска държавна медия.

Изявлението бе публикувано, след като армията на Кувейт съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са отбили вражеска атака с дронове, без да даде повече подробности.

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Военновъздушната база „Али Ас Салем“ в Кувейт - стратегически американски военен център в Близкия изток

Военновъздушната база „Али Ас Салем“ (Ali Al Salem Air Base) е един от ключовите военни обекти на САЩ в Близкия изток. Разположена в западната част на Кувейт, тя има важно значение за американското военно присъствие в Персийския залив, логистиката, въздушния транспорт и операциите в региона.

Известна е и с прозвището The Rock („Скалата“), наименование, свързвано с изолираната пустинна среда и суровите условия около съоръжението.

Базата е особено важна заради географското си положение, тя е в непосредствена близост до Ирак и сравнително близо до други стратегически точки в Персийския залив.

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1. Географско положение и основни характеристики

Държава: Кувейт.

Административен район: провинция Ал Джахра (Al Jahra).

Разстояние от столицата: приблизително 45 км западно от град Кувейт според американски военен медицински доклад.

Разстояние до Ирак: приблизително 37 км от иракската граница според исторически справочни данни.

Надморска среда: пустинен терен, с ограничена естествена растителност.

Статут: кувейтска военновъздушна база, използвана съвместно с американски и коалиционни военни структури.

Летищен код: OKAS (ICAO).

Базата е изградена през 70-те години на XX век. Разположението ѝ в пустинна местност осигурява относителна изолация от големите населени центрове, но същевременно я поставя в стратегически важна зона за военни операции в Близкия изток, пише ph.health.mil .

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2. Военно предназначение и присъствие на САЩ

Една от основните военни структури, свързани с базата, е 386-о експедиционно авиационно крило (386th Air Expeditionary Wing) на Военновъздушните сили на САЩ.

Неговите основни направления на дейност включват:

Тактически въздушен транспорт.

Превоз на военнослужещи и военни товари.

Логистична поддръжка на американски и съюзнически сили.

Медицинска въздушна евакуация.

Поддръжка на коалиционни военни операции.

Осигуряване на въздушна мобилност в зоната на отговорност на CENTCOM (Централното командване на САЩ).

През 2021 г. американските военновъздушни сили определят Али Ас Салем като основен тактически въздушнотранспортен център и входна точка за доставяне на военни ресурси до съвместните и коалиционните сили в региона.

В публикуваните тогава данни се посочват средно около 400 авиационни мисии месечно, приблизително 3500 тона превозван товар и 9500 транспортирани военнослужещи месечно, пише afcent.af.mil.

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3. Инфраструктура и технически характеристики

Сред публично известните инфраструктурни характеристики са:

Две писти за излитане и кацане.

Писта с дължина приблизително 2989 метра според специализиран авиационен справочник.

Рулежни пътеки и самолетни стоянки.

Хангари и технически помещения.

Съоръжения за управление на въздушното движение.

Логистична и складова инфраструктура.

Жилищни и административни сгради за военнослужещите.

Медицински и комуникационни съоръжения.

През октомври 2022 г. беше възстановена южната писта и прилежащата рулежна пътека след съвместен проект на американски и кувейтски структури.

През януари 2023 г. беше обявена модернизация на кулата за управление на въздушното движение на стойност над 6 милиона долара. Проектът включва подобряване на радиокомуникациите, електрическото оборудване и сигнализацията.

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4. Историческо значение

Базата има важна роля още от времето на войната в Персийския залив.

1990 г. - Иракската инвазия в Кувейт

Али Ас Салем е последната кувейтска военновъздушна база, превзета от иракските сили по време на инвазията през август 1990 г.

1991 г. - Освобождението на Кувейт

По време на военните действия базата е засегната от бомбардировки и впоследствие е възстановена.

1998-2003 г. - Засилено присъствие на западни военновъздушни сили

Обектът се превръща във важна площадка за американски и британски военни самолети, включително в рамките на операциите над Ирак.

2003 г. - Операция „Иракска свобода“

Базата е използвана за разполагане на британски и американски авиационни подразделения и за логистично осигуряване на настъплението към Ирак.

След 2003 г.