И ранската армия заяви, че е атакувала системи на американската армия за изстрелване и насочване на дронове и ракети във военновъздушната база “Али Ас Салем” в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранска държавна медия.
Изявлението бе публикувано, след като армията на Кувейт съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са отбили вражеска атака с дронове, без да даде повече подробности.
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- Военновъздушната база „Али Ас Салем“ в Кувейт - стратегически американски военен център в Близкия изток
Военновъздушната база „Али Ас Салем“ (Ali Al Salem Air Base) е един от ключовите военни обекти на САЩ в Близкия изток. Разположена в западната част на Кувейт, тя има важно значение за американското военно присъствие в Персийския залив, логистиката, въздушния транспорт и операциите в региона.
Известна е и с прозвището The Rock („Скалата“), наименование, свързвано с изолираната пустинна среда и суровите условия около съоръжението.
Базата е особено важна заради географското си положение, тя е в непосредствена близост до Ирак и сравнително близо до други стратегически точки в Персийския залив.
Снимки показват разрушения в бази на САЩ
- 1. Географско положение и основни характеристики
- Държава: Кувейт.
- Административен район: провинция Ал Джахра (Al Jahra).
- Разстояние от столицата: приблизително 45 км западно от град Кувейт според американски военен медицински доклад.
- Разстояние до Ирак: приблизително 37 км от иракската граница според исторически справочни данни.
- Надморска среда: пустинен терен, с ограничена естествена растителност.
- Статут: кувейтска военновъздушна база, използвана съвместно с американски и коалиционни военни структури.
- Летищен код: OKAS (ICAO).
Базата е изградена през 70-те години на XX век. Разположението ѝ в пустинна местност осигурява относителна изолация от големите населени центрове, но същевременно я поставя в стратегически важна зона за военни операции в Близкия изток, пише ph.health.mil.
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- 2. Военно предназначение и присъствие на САЩ
Една от основните военни структури, свързани с базата, е 386-о експедиционно авиационно крило (386th Air Expeditionary Wing) на Военновъздушните сили на САЩ.
Неговите основни направления на дейност включват:
- Тактически въздушен транспорт.
- Превоз на военнослужещи и военни товари.
- Логистична поддръжка на американски и съюзнически сили.
- Медицинска въздушна евакуация.
- Поддръжка на коалиционни военни операции.
- Осигуряване на въздушна мобилност в зоната на отговорност на CENTCOM (Централното командване на САЩ).
През 2021 г. американските военновъздушни сили определят Али Ас Салем като основен тактически въздушнотранспортен център и входна точка за доставяне на военни ресурси до съвместните и коалиционните сили в региона.
В публикуваните тогава данни се посочват средно около 400 авиационни мисии месечно, приблизително 3500 тона превозван товар и 9500 транспортирани военнослужещи месечно, пише afcent.af.mil.
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- 3. Инфраструктура и технически характеристики
Сред публично известните инфраструктурни характеристики са:
- Две писти за излитане и кацане.
- Писта с дължина приблизително 2989 метра според специализиран авиационен справочник.
- Рулежни пътеки и самолетни стоянки.
- Хангари и технически помещения.
- Съоръжения за управление на въздушното движение.
- Логистична и складова инфраструктура.
- Жилищни и административни сгради за военнослужещите.
- Медицински и комуникационни съоръжения.
През октомври 2022 г. беше възстановена южната писта и прилежащата рулежна пътека след съвместен проект на американски и кувейтски структури.
През януари 2023 г. беше обявена модернизация на кулата за управление на въздушното движение на стойност над 6 милиона долара. Проектът включва подобряване на радиокомуникациите, електрическото оборудване и сигнализацията.
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- 4. Историческо значение
Базата има важна роля още от времето на войната в Персийския залив.
- 1990 г. - Иракската инвазия в Кувейт
Али Ас Салем е последната кувейтска военновъздушна база, превзета от иракските сили по време на инвазията през август 1990 г.
- 1991 г. - Освобождението на Кувейт
По време на военните действия базата е засегната от бомбардировки и впоследствие е възстановена.
- 1998-2003 г. - Засилено присъствие на западни военновъздушни сили
Обектът се превръща във важна площадка за американски и британски военни самолети, включително в рамките на операциите над Ирак.
- 2003 г. - Операция „Иракска свобода“
Базата е използвана за разполагане на британски и американски авиационни подразделения и за логистично осигуряване на настъплението към Ирак.
- След 2003 г.
Али Ас Салем продължава да функционира като важен логистичен и въздушнотранспортен център за американските сили в региона, пише The OIF Generation.