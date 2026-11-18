Д жеф Безос заяви, че е бил „активно въвлечен“ в избора на Робърт Патинсън за ролята на легендарния шпионин Джеймс Бонд в следващия филм от поредицата, съобщава Би Би Си (BBC).

Говорейки на събитие в Калифорния, главният изпълнителен директор на Amazon каза, че първоначално е бил „предубеден срещу“ Патинсън, който е участвал в много блокбъстъри като „Батман“ и поредицата „Здрач“, „защото вече е толкова известен“.

Ролята на 007 обикновено се възлага на актьор, който не е чак толкова популярен към момента на кастинга. Но Безос сподели, че по време на пробните снимки „беше толкова очевидно, че той е Джеймс Бонд“.

Това ще бъде първият филм за 007, който няма да е под творческия контрол на семейство Броколи, което ръководеше франчайза още от първия филм за Бонд през 1962 г. Amazon закупи MGM, която е съсобственик на правата, през 2022 г.

„Имаше нещо специално в Роб“, каза Безос във вторник по време на събитието Semafor Silicon Valley & The World Event.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

В понеделник Патинсън беше представен като седмия Джеймс Бонд във франчайза, поемайки щафетата от актьора Даниел Крейг. Той ще участва в 26-ия филм за Бонд, който трябва да излезе по кината през 2028 г. В свое изявление роденият в Лондон актьор заяви: „Джеймс Бонд е един от най-легендарните образи в киното и да ми бъде поверен 007 е честта на живота ми“.

Следващият филм за Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, но заглавието и точната му премиерна дата все още не са обявени.

Новината идва след години на интензивни спекулации за това кой ще наследи Крейг в една от най-престижните, и следени под лупа, роли в развлекателната индустрия. Според информациите няколко други актьори, включително Джош О'Конър, Калъм Търнър и Джак Лоудън, също са били спрягани за ролята по време на пробните снимки през последните седмици.

В крайна сметка обаче от Amazon MGM заложиха на добре познато име, избирайки утвърдена филмова звезда, която носи финансова сигурност и на която може да се разчита.

„Проведохме много стегнат процес и взехме окончателното решение в петък“, каза Безос.

Имало е петима финалисти, които са преминали през „истински, старомодни пробни снимки“, изигравайки три различни сцени в пълни костюми, с истински декори и други актьори, разказа той.

„Докато стигнахме до този списък от петима, всички те бяха невероятни. Но в Роб и в неговото изпълнение имаше нещо специално. Беше безспорно още от самото начало. Дени Вилньов, режисьорът... всички ние бяхме привлечени от Роб“, добави Безос.

Изборът идва на фона на мащабни съкращения и консолидация в Холивуд, докато студиата се борят да върнат хората в киносалоните. Запознати с индустрията в Холивуд коментираха, че Патинсън е бил възприет като сигурен избор за привличане на публика, вместо да се поема риск с нов актьор, който да израсне с франчайза.

„Може би е скучен. Може би Холивуд пропуска шанса да коронова така необходимата нова звезда. Но при толкова висок залог за всички замесени, всичко това го прави очевидния избор“, написа в своя бюлетин холивудският журналист Матю Белони, който предварително прогнозира този избор.