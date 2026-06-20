След труден път към майчинството: Ан Хатауей чака трето дете

Х оливудската звезда Ан Хатауей изненада и очарова милионите си фенове по света. Звездата от „Дяволът носи Прада“ използва профила си в Instagram, за да сподели щастливата новина, че е бременна с третото си дете. Тя публикува мило видео, на което позира в нежен бял ленен тоалет, а след като отдръпва ръце, показва вече ясно заобленото си коремче, съобщава Daily Mail.

Като описание към кадрите 43-годишната актриса използва заглавието на популярната песен на Барбара Луис „Baby, I'm Yours“ („Скъпо мое, аз съм твоя“), а накрая на клипа изпраща огромна и сияеща усмивка към камерата.

Поздравленията от звездни колеги не закъсняха – супермоделът Джиджи Хадид възторжено написа: „ДААА, МАМЧЕЕЕ!“, а певицата Суки Уотърхаус добави: „Толкова се радвам за теб“.

Anne Hathaway is pregnant with her 3rd child. See how excited she is? She knows it’s a baby so why is she such a vocal pro abort if she knows it’s a baby? pic.twitter.com/8iptAmk9VW — 🌷 LIZZIE🌷 (@farmingandJesus) June 19, 2026

„Сложният път“ към майчинството

Ан Хатауей има зад гърба си 14-годишна връзка и 12 години брак с актьора и дизайнер на бижута Адам Шулман. Двама вече са горди родители на двама синове – Джонатан (на 10 години) и Джак (на 6 години).

Актрисата никога не е крила, че пътят ѝ към това да стане майка не е бил лесен. Пред медиите тя избягва да представя бременността само в розова светлина:

„Има една тенденция майчинството да се изобразява само като нещо изцяло позитивно. Но от собствен опит знам, че нещата са много по-сложни. В същото време не се чувствах напълно стъпила на земята и на мястото си, преди да стана майка. Децата ме накараха да спра с всички вътрешни глупости и несигурности.“

Край на стреса и токсичните коментари

Anne Hathaway has shared some happy family news, revealing that she is expecting her third child in a sweet video posted to social media. The actress gave fans a glimpse of her growing baby bump years after speaking about the challenges, complexities of her journey to motherhood. pic.twitter.com/ZEJTQPjOKM — parrotmouthblog (@ParrotmouthBlog) June 20, 2026

Хатауей признава, че с навлизането в своите 40 години е направила съзнателен избор да спре да живее под напрежение. „Просто реших, че не е честно спрямо децата ми, приятелите ми и хората, с които работя, да ме виждат постоянно стресирана. Вместо да търся перфектния „баланс“ в живота, който само ни натоварва допълнително, аз вече търся хармония“, споделя тя.

Днес Ан се чувства много по-добре в кожата си, отколкото на 20 години, когато се е усещала изгубена под обществения натиск. Звездата не пропуска да отбележи и колко е благодарна на режисьора Кристофър Нолан, който буквално спаси кариерата ѝ през 2014 г. Тогава, след вълна от онлайн хейт, интернет я обяви за „токсична“ и много студия отказваха да я наемат. Нолан обаче не се съобрази с това и ѝ даде главна роля в шедьовъра „Интерстелар“.

В момента кариерата на Хатауей е в истински апогей след огромния успех на „Дяволът носи Прада 2“. Веднага след раждането тя ще се завърне на екран в мегапродукцията The Odyssey, където ще си партнира с Мат Деймън, Шарлиз Терон, Зендая и Робърт Патинсън.