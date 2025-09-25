Любопитно

Теодора от „Игри на волята”: Постъпих емоционално, защото Наталия играеше театър на арената (ВИДЕО)

Две от най-атрактивните участнички от „Игри на волята” 7 са новите гости в „След Игрите Podcast”

25 септември 2025, 09:47
Д ве от най-атрактивните участнички от „Игри на волята” 7 са новите гости в „След Игрите Podcast”. Студентката по актьорско майсторство Моника Караколева и 18-годишната баскетболистка Теодора Младенова разкриха подробности за участието си в най-екстремното риалити предаване в България и направиха шокиращи разкрития за театъра и баскетбола в страната ни.

Моника Караколева разказва за трудния си път в „Игри на волята“ – контузията в коляното, вродените физически предизвикателства и уязвимостта, породена от липсата на самочувствие. Пред водещата Ваня Запрянова Моника споделя с разочарование, че театърът и дискотеката във Велико Търново делят една сграда. Възпрепятства ли това развитието на театъра във Велико Търново?

Най-младата участничка в този сезон на „Игри на волята“ – Теодора Младенова, споделя, че от дете следи предаването и винаги е мечтала да се включи в надпреварата. В подкаста тя разкрива как се е подготвяла за игрите, защо е усещала, че може да отиде на елиминация, както и своето мнение за напрежението с Наталия и скандалите в племето. Теодора не се притеснява да говори за трудните моменти – критиките за високия ѝ ръст, обидите и решението да се раздели с баскетбола. Как се е справила с всички тези критики и повлияло ли е това на играта ѝ?

Пекин ли е кукловодът в женската коалиция при Лечителите? Защо водещата Ваня Запрянова не успя да сдържи сълзите си в края на разговора с Моника? И биха ли участвали Теодора и Моника в All Stars?

Гледайте епизодите на „След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 21 часа
Преди 1 ден

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
България Преди 10 минути

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на България

Любопитно Преди 58 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

