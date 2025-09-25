Любопитно

Един от Лечителите се отправя към Блатото на "Игри на волята" тази вечер

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

25 септември 2025
З авладяното от противоречия и разделения племе на Лечителите ще се раздели с още един от своите воини тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Зелените ще посрещнат в редиците си постигналата рекордна победа вчера Гизем, която обаче има задача да изпрати един от племето в изгнание на Блатото. Кой ще бъде той и как ще бъде приета кондиционната треньорка в новия си отбор?

Източник: NOVA

Арената в Дивия север ще посрещне капитаните за ожесточен сблъсък. Битката ще противопостави новия водач на Жълтите Георги, непоклатимата Ръждавичка и лидера на женската коалиция при Лечителите - д-р Пекин. Победителят от съревнованието ще може да спаси един от шестимата номинирани от елиминации.

Източник: NOVA

Градусите на емоциите ще се повишат и край огъня, където тази вечер зрителите ще станат свидетели на племенния съвет на Завоевателите и следващия Съвет на осъдените. Жълтите ще се срещнат с Ралица Паскалева за трета поредна седмица, но дали днес сред изпратените на битка за спасение няма да има големи изненади?

Напусналите играта вчера Теодора и Моника може да гледате в новото издание на подкаста “След игрите”. Там те разказаха за своето незабравимо приключение в предаването, както и за любопитни детайли, останали скрити за феновете на формата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Елиминираната Калина ще гостува в подкаста тази вечер.

Гледайте следващия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята Реалити шоу Племена Елиминации Гизем Капитанска битка Подкаст След игрите NOVA Съвет на осъдените Блатото
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 21 часа
Преди 1 ден

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
България Преди 4 минути

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на България

Любопитно Преди 52 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Свят Преди 3 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

Любопитно Преди 6 часа

Деси Слава и DJ Дамян ще бъдат негови верни съветници

Свят Преди 6 часа

Той каза още, че както ситуацията със сигурността, така и Конституцията на Украйна представляват предизвикателство пред произвеждането на избори

