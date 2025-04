"Ако не мога да се оженя за теб, ще стана свещеник": Разкриха коя е голямата любов на папа Франциск

С мъртта на папа Франциск, чието светско име е Хорхе Марио Берголио, беше обявена в понеделник. През последните седмици той имаше здравословни проблеми. Почина от инсулт и сърдечен арест.

След смъртта му беше разкрита малко известна любовна история, която той изживял като тийнейджър. Тя разкрива, че любовта е един от факторите, които са го повели по пътя на религиозния живот, съобщи Агенция "Фокус".

Любовната история на Хорхе Берголио и Амалия Дамонте

‘If You Won’t Marry Me, I’ll Be a Priest’: The Childhood Rejection at 12 That Made #PopeFrancis#PopeFrancisDeath https://t.co/gEnucQrKdJ