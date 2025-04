Леонардо ди Каприо отдаде почит на покойния папа Франциск

Л еонардо ди Каприо отдаде искрена почит на папа Франциск след кончината на духовния лидер на 88-годишна възраст.

50-годишният носител на „Оскар“ се появи в социалните мрежи в понеделник, за да изрази уважението си, споделяйки поредица от снимки от тяхната среща през 2016 г. във Ватикана.

Актьорът си припомни как двамата обсъдили спешната необходимост от справяне с климатичните промени — тема, застъпена в неговия документален филм „Преди потопа“, излязъл по-късно същата година.

„Папа Франциск беше лидер на промяната — не само за Католическата църква, но и за екологичната реформа и активизма“, написа актьорът в Instagram.

„Той демонстрира дълбока и непоколебима ангажираност към опазването на околната среда, най-вече чрез своята новаторска енциклика от 2015 г. Laudato Si’“, допълва Ди Каприо, визирайки писмото на Негово Светейшество, изпратено до църквите по света.

„Този могъщ документ бе ясен призив за коренна промяна в отношението ни към планетата“, пише още актьорът, който от години е открит застъпник на екологични каузи.

Ди Каприо подчерта усилията на папата да обедини „индивиди, общности, институции и световни лидери в грижата за нашия общ дом“, преди да си припомни тяхната среща през 2016 г.

„Имах честта да седна с папа Франциск и да разговарям с него за належащата необходимост от действия срещу климатичните промени“, сподели той. „Това преживяване беше просветляващо, дълбоко вълнуващо и провокиращо размисъл.“

