Колко притежаваше папа Франциск и кой ще наследи богатството му?

П апа Франциск, 88-годишният духовен водач на Римокатолическата църква, почина в понеделник сутринта.

Въпреки скромния си начин на живот, той оставя след себе си изненадващо нетно богатство от близо 16 милиона долара, натрупано чрез хонорари, дарения и дискреционен фонд (инвестиционен фонд, при който управлението на активите е напълно поверено на фондовия мениджър - бел.ред.). Възникват спекулации относно това как ще бъде разпределено това състояние — с възможности, вариращи от благотворителни дарения до прехвърляне на средствата към Църквата.

Роден като Хорхе Марио Берголио, Франциск от дълго време страдаше от респираторна инфекция, хроничен бронхит и двустранна пневмония. Освен това бе диагностициран и с лека форма на бъбречна недостатъчност.

Pope Francis' mysterious will and huge net worth despite turning down six-figure salary https://t.co/GPXwKXYKRf pic.twitter.com/60C8B5CI0p