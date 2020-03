8 силни и смели жени, които промениха историята

Ч арлз Буковски пише следното за жените:

"Докато мъжете гледат футбол, пият бира или играят боулинг, жените са тези, които мислят за нас, съсредоточават се, изучават и решават: дали да ни приемат, да ни изхвърлят, да ни заменят, да ни убият или просто да ни оставят".

Истината е, че жените правят много по-голям избор - да се образоват, да се борят за правата си, да следват мечтите си и да променят представите ни за медицина, изкуство, наука и спорт.

Днес ще ви представим 8 силни и смели жени, които доказват, че никога не трябва да се отказвате от целите и мечтите си.

1. Франсоаз Баре-Синуси - благодарение на нея СПИН вече не е "смъртна присъда"

Франсоаз е учен и активист в борбата за спиране на разпространението на СПИН.

Françoise Barré-Sinoussi dedicated her career as a scientist and as an activist to halting the spread of AIDS. Her discovery of HIV led to blood tests that could detect the infection, and ultimately to anti retroviral medications to treat the disease.https://t.co/vTPkvSxOZa — The Nobel Prize (@NobelPrize) May 14, 2019

Нейната голяма заслуга за медицината е участието ѝ в откриването на ХИВ. След това вече е възможно да се правят кръвни тестове, които да откриват инфекцията, също така са разработени антиретровирусни лекарства, които превръщат СПИН от "смъртна присъда" в управляемо хронично заболяване. Днес Франсоаз е неуморен застъпник за хората по света, които нямат достъп до антиретровирусни лекарства.

През 1982 г. вирусолог от парижка болница идва при нея и колегите ѝ, за да поиска помощ. По това време има тревожна нова епидемия, която изглежда се разпространява сред хомосексуални мъже. Само за две седмици Франсоаз и нейният екип изолират това, което по-късно ще бъде наречено Човешки имунодефицитен вирус или ХИВ.

След нейното откритие тази болест вече не е смъртна присъда

"Не правим наука заради науката. Ние правим наука в полза на човечеството", казва Франсоаз.

„Никога досега науката и медицината не са успявали толкова бързо да открият, идентифицират произхода и да осигурят лечение на ново заболяване“, се казва в прессъобщението, в което се съобщава, че Франсоаз Баре-Синуси и Люк Монтание са носители на Нобелова награда за физиология или медицина за 2008 г.

2. Катрин Джонсън – „жената-компютър” на НАСА

Катрин Джонсън се ражда през 1918 г. в Западна Вирджиния, в малкото градче Сулфур Спрингс. Още от ранна детска възраст проявява забележителен интерес към математиката. Интерес, който не стихва до сетния ѝ дъх.

Джонсън започва работата си в НАСА (тогава все още НАКА) през юни 1953 г. Това само по себе си е огромен успех предвид нейния афромерикански произход и предвид това, че е жена. Това все още се гледа на жените в науката с недоверие.

Жената, която отведе човечеството до Луната

Катрин участва в организацията и подготовката на излитането на първия американец в космоса Алън Шепърд през 1961 г., полета на Джон Глен от 1962 г., както и в мисията „Аполо 11”.

Приносът на Джонсън се състои в това, че тя успява да направи точни изчисления, които да позволят траекторията на лунния модул с Бъз и Нийл на борда да се засече с тази на командния модул, който обикаля в орбита около Луната, докато те двамата се разхождат по лунната повърхност.

Джонсън се пенсионира от НАСА през 1986 г. след 33 г., прекарани там. На 97-годишна възраст Катрин е удостоена с президентския медал на свободата, връчен ѝ от Барак Обама. На 24 февруари 2020 г. Джонсън напусна този свят на 101-годишна възраст.

3. Ту Йоуйоу - жената, която намери лек за малария

Тя се обърна към традиционната китайска медицина, за да намери лекарство срещу маларията. Така откри артемизинина и успя да спаси милиони човешки животи. Нейният голям принос към медицината ѝ донесе Нобелова награда през 2015 г.

Happy 89th birthday to Tu Youyou.



After studies of traditional herbal medicines, Tu Youyou managed to extract a substance, artemisinin, which inhibits the malaria parasite. Drugs based on artemisinin have led to the survival and improved the health of millions of people. pic.twitter.com/311D70wdJ3 — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 30, 2019

Ту Йоуйоу е първият китайски учен, който получава Нобелова награда в научна категория и то без да има медицинска степен на образование или обучение в чужбина.

Ту Йоуйоу - жената, която спаси милиони животи

Но пътят до огромното отличие не е лесен: На Йоуйоу ѝ се налага да прекъсне обучението си, когато е на 16 години, защото се разболява от туберкулоза. Когато се връща в училище, тя знае какво точно иска да учи: медицина. Ту иска да намери лекарства за болести като тази, която е засегнала и нея.

По време на войната във Виетнам Ту е назначена за ръководител на "Проект 523" (който трябва да намери лек срещу маларията, устойчива на хлорохин). Първата ѝ работа е да започне да изследва ефектите от маларията in situ.

“My name, Youyou, was given by my father, who adapted it from the sentence ‘Deer bleat “youyou” while they are eating the wild qinghao.'” From qinghao, also called sweet wormwood, Tu Youyou extracted an anti-malarial agent called artemisinin.



Read more: https://t.co/2nNU48607e pic.twitter.com/3h6Wfgq4On — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 30, 2019

Затова тя пътува до остров Хайнан, където тогава има огнище на болестта. В тези тропически гори Ту става свидетел на пагубното влияние на болестта върху човешкото тяло. Тя оставя едногодишното си дете на своите родители, а по-голямото - в детска ясла.

"Работата беше най-важният приоритет и затова бях готова да пожертвам личния си живот", споделя по-късно тя.

Голямата ѝ отдаденост на работата и науката са вдъхновение за много млади учени.

Източник: Getty Images/Guliver

4. Мария Кюри – първата жена с Нобелова награда

Мария Склодовска се ражда на 7 ноември 1867 г. във Варшава, Полша, като най-малкото от пет деца в семейството на бедни учители.

Още като дете губи майка си. През 1891 г. заминава с по-голямата си сестра за Париж, където успява да влезе в Сорбоната и започва да се обучава по физика и химия. Именно там, през 1894 г., Мария се запознава с Пиер Кюри, за когото се омъжва година по-късно.

Мария и съпругът ѝ Пиер нямат лична лаборатория, а по-голямата част от опитите им са направени в пристройка до Физико-химическата гимназия. Проветрението там е лошо и постройката не е водоустойчива. Семейството учени не знае за вредните последици от облъчването и по време на работата си не използват защитно облекло.

През юли 1898 г. Кюри и съпругът ѝ публикуват съвместен документ, в който се съобщава за съществуването на елемент, който те наричат полоний, в чест на родината на Мария - Полша. На 26 декември 1898 г. Кюри обявява съществуването на втори елемент, неоткриван до този момент. Те го наричат радий, от латинската дума за лъч.

През 1903 г. заедно с Пиер Кюри и Анри Бекерел, Мария Кюри е наградена с Нобелова награда за физика, като по този начин става първата жена носителка на това престижно отличие.

Пет години по-късно тя получава Нобелова награда за химия „като награда за нейните заслуги за развитието на химията чрез откриването на елементите радий и полоний, чрез изолацията на радия и изучаването на същината и съединенията на този елемент“.

Тя е първият човек, който е награден с две Нобелови награди и е един от двамата Нобелови лауреати, на които са присъдени награди в две различни области на науката.

5. Оксана Мастърс - шампионката от Чернобил

Оксана Мастърс е родена в Украйна през 1989 г. - три години след атомната катастрофа в Чернобил. Момичето се ражда с няколко физически увреждания, вследствие на радиацията.

Източник: Getty Images/Guliver

"Дадена съм за осиновяване веднага след моето раждане. Родена съм с шест пръста на всеки крак, липсваха ми едни от основните кости на краката, имам пет пръста на ръцете, но без палци, липсват ми и някои органи. Имам само един бъбрек и нямам емайл на зъбите. Когато дойдох в Америка, открих, че единствената причина емайлът да падне преди раждането, е радиацията".

Чернобил я превърна в шампион, а не в жертва

Момичето е осиновено от университетски професор от САЩ. Тя знае, че левият крак на дъщеря ѝ ще трябва да бъде ампутиран. Операцията е извършена, когато момичето вече е при нея в САЩ и е на девет години. През 2002 г. и другият крак на Оксана е ампутиран.

Освен ампутациите на двата ѝ крака, Оксана има и множество операции на двете си ръце. Тя започва да се занимава с гребане през 2002 г. През 2012 г. печели първия си медал на параолимпийски игри. За игрите в Сочи през 2014 г. тя се преориентира към ски бягането. Оксана вече знае, че принадлежи на този свят и ще му се посвети изцяло.

Източник: Getty Images/Guliver

"Не искам следващото поколение млади момичета и деца да пораснат, без да имат човек, на когото да се възхищават. Преди всяко дете имаше снимка на Майкъл Джордан на стената си. Защо не може това да е някой, който е претърпял инцидент или е роден с увреждане? Не искам да казвам така, защото това не е „увреждане“. А просто термин, който обществото като цяло поставя на всеки, който изглежда различно".

А Оксана може да бъде такъв вдъхновител - два от петте медала, които тя печели в Пьонгчанг през 2018 г., са златни. Тази година в Токио тя ще се състезава на параолимпийски игри за пети път.

Източник: Getty Images/Guliver

6. Бебе Вио – силата на духа е по-силна от предизвикателствата на съдбата

Биатрис Вио е само на 22 г., но в живота си се е изправяла пред трудности, които много възрастни не са и сънували.

Бебе, както я наричат, е параолимпийски състезател по фехтовка, европейски шампион през 2014 г. и 2016 г., световен шампион през 2015 г. и 2017 г., параолимпийски шампион от 2016 г.

Бебе се ражда на 4 март 1997 г. в италианския град Венеция. В края на 2008 г., когато е само на 11 г., тя страда от менингит, което довежда сериозна инфекция и ампутацията на двата ѝ крака от коляното надолу, както и на двете ѝ ръце от лактите надолу.

Въпреки всичките трудности, които я сполетяват в живота, Бебе продължава да се усмихва и да не губи вярата в доброто.

7. Джоан Морган - единствената жена в контролната зала на „Аполо 11”

Джоан Морган е жена, която решава да рискува, впускайки се в един свят, доминиран от мъжете. И, разбира се, плаща цената на този риск скъпо.

По време на първия ѝ работен ден ръководителят на екипа събира всички служители с изключение на нея, притеснен от това как ще я приемат и се опитва да ги убеди да я третират като равностоен колега.

Джоан Морган – единствената жена в контролната зала на „Аполо 11”

Вследствие на това получава следния въпрос: „Можем ли поне да я помолим да ни направи по едно кафе?”. Отговорът е повече от ясен: „Не! Не можеш да молиш един инженер да ти прави кафе”.

В един кръг от учени и инженери, всички с високи научни степени и постижения, Джоан работи трудно и ѝ се налага да се справя всеки ден със сексистки коментари и мъже, които непрестанно подценяват качествата ѝ.

Организаторите трудно приемат идеята Джоан да присъства в контролната зала на изстрелването на „Аполо 11”. Сама жена в зала пълна с мъже. На всичкото отгоре, милионната телевизионна публика щяла да бъде свидетел на това…

Работи в НАСА повече от 40г., а последната мисия, в чието изпълнение участва, е тази, която изпраща първите марсоходи.

Източник: Getty Images/Guliver

8. Коко Шанел – „Истинското щастие не е скъпо"

На 19 август 1883 г. в дома на Албер Шанел и Жан Дьовол проплаква втората им рожба – малката Габриел Боньор Шанел, която впоследствие светът ще познава просто като Коко.

Когато е едва на 12г., Коко е принудена да приеме загубата на най-близкия си човек – майка ѝ, която умира от туберкулоза. Малко след това Албер Шанел изоставя петте си деца под претекст, че тръгва да търси по-добра работа, за да може да изхранва семейството. Останали сами, без родителска грижа, Коко и нейните братя и сестри са пратени в приют за сираци в католически манастир.

"Истинското щастие не е скъпо". Коко, която създаде "Шанел"

На 18-годишна възраст Шанел напуска приюта и започва работа в местна шивашка работилница. През живота си се запознава с много високопоставени мъже, които допринасят за нейната мечта да постигне велики неща в модата.

Един от нейните отличителни знаци са шапките, които я правят популярна из целия свят.

Дизайнерката за пръв път предлага парфюм, който е смесица от няколко аромата. Chanel N5 е парфюм, който се продава в магазините на марката и до днес.

Коко облича и едни от най-уважаваните дами в Холивуд като Лиз Тейлър и Одри Хепбърн. Тя е ценител на изкуството, неведнъж помага финансово на Салвадор Дали и Пабло Пикасо.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.