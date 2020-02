Инцидентът, който я направи световен шампион 

М анаси Джоши тъкмо започва кариерата си на софтуерен инженер, когато едно пътуване до работа завършва с трагичен инцидент. Но този ужасяващ момент променя живота ѝ по изненадващо положителен начин.

Нейната история разказват от Би Би Си.

Инцидентът

За 22-годишната Манаси това е една обикновена петъчна сутрин през декември 2011 г. Тя се е дипломирала наскоро и тъкмо е започнала своята първа работа като софтуерен инженер в Мумбай.

Къщата, в която младата жена живее с родителите си, е само на 7 км. от нейния офис и затова тя ходи на работа със своя мотоциклет.

В този ден обаче - едва 10 минути след като е излязла, става катастрофа. Резултатът - камион, който кара в грешна посока, минава през крака ѝ.

"Все още бях в съзнание, след като се случи. Успях да седна и да сваля каската си. Веднага разбрах, че нараняванията ми са сериозни", споделя тя.

Хората се притичват на помощ, но никой не знае какво да направи.

