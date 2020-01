"Искаше ми се тази снимка да не беше правена"

Ж ивотът на едно малко момиче се променя завинаги на 8 юни 1972 година. Ким Фук е едва на 9 години, когато над нейното село във Виетнам е извършена напалмова атака.

От този ден нататък целият свят научава за Ким. Причината е една фотография, която показва голото, ужасено и бягащо дете. Снимката е кръстена "Ужасът на войната" и е дело на фотографа Ник Ут. С нея той печели наградата "Пулицър" и се превръща в легенда.

След като заснема фотографията, Ут води Ким и останалите ранени деца в болница в Сайгон. Момичето е с тежки изгаряния, но успява да оцелее. По-късно комунистическият режим във Виетнам използва Ким като пропаганден символ. Тя обаче успява да избяга през 1992 г. заедно със своя съпруг. Двамата получават политическо убежище в Канада.

Ето какво споделя днес Ким за болката и прошката в документална поредица на cbc.

Нейният разказ започва от атаката с напалм:

"Видях самолета, беше толкова шумно, толкова близо. Изведнъж огънят беше навсякъде около мен. Той изгори дрехите ми. Видях, че ръката ми е изгорена. Помислих си: О, Боже, ако се изгоря, хората ще ме виждат по различен начин".

Тогава тя още не го осъзнава, но днес споделя:

"На 9 години аз се превърнах в жертва на войната".

В началото младото момиче е засрамено от снимката и не иска да я вижда:

"Изобщо не харесах тази снимка. Помислих си - защо ме е снимал, когато съм в агония, гола и толкова грозна. Мечтаех си снимката да не беше правена".

"Преминах през 17 операции. Трябваше да се справям с болката всеки ден. Сравнявах белезите си с биволска кожа. И понеже кожата ми нямаше никакви пори, не можех да се потя. Това ме караше да се чувствам толкова изморена... Бях изпълнена с омраза, огорчение и гняв".

(Порасналата Ким и фотографа Ник Ут)

Ким е травматизирана и не спира да си задава един и същи въпрос:

"Защо аз? Защо това се случи на мен?"

Болката - физическа и психическа, започва да ѝ повлиява:

"През 1982 г. исках да отнема живота си, защото си мислех, че след като умра, няма да има повече страдание, няма да има повече болка. Най-накрая аз открих Новия завет в библиотека в Сайгон. На Коледа през 1982 г. аз приех християнството. Вярата ми помогна много. След като имах вяра, списъкът ми с врагове се превърна в молитвен списък".

"I was in agony. Naked. So ugly. I wish that picture wasn’t taken." Phan Thị Kim Phúc’s life changed forever when she became known as “the napalm girl” in a Pulitzer Prize-winning photograph.



She offers her Brief But Spectacular take on forgiveness and that girl in the picture. pic.twitter.com/H4zglrxkfk