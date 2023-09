5 малко известни истории от Втората световна война

Б руталната шестгодишна война, която изправи Великобритания, Съединените щати, СССР и техните съюзници срещу нацистка Германия, имперска Япония и техните съюзници, трансформира Европа и света. Десетки милиони загинали не само в битки, но и заради геноцид. Шест милиона евреи, заедно с милиони дисиденти и малцинства, загинаха в нацистките концентрационни лагери.

Катин

Нацистка Германия и Съветска Русия приключили войната като врагове, но я започнали като съюзници. С прословутия пакт Молотов-Рибентроп Адолф Хитлер и Йосиф Сталин се споразумели да си „разделят“ завоюваната Полша. След като страната била превзета в началото на 1940 г., повече от 4400 полски офицери били екзекутирани в Катин, близо до полско-съветската граница.

OTD in 1939 USSR, in accordance with requirements of Molotov-Ribbentrop pact, handed Polish town of Bialystok over to the Nazis.



Ofc this isn't act of an ally & the Nazis were very nice to everyone there with none of them ending up in concentration camps thanks to USSR. pic.twitter.com/dDrJQyHTPI — Darth Putin (@DarthPutinKGB) September 22, 2023

В продължение на десетилетия Съветска Русия обвинява нацистите за това деяние, защото на мястото са открити немски оръжия, въпреки че независимо разследване от 1944 г. посочвало точно обратното, но Съюзниците погребали този доклад. Едва през 1990 г. руските власти признали, че съветски войници са убили офицерите с оръжия, взети от германците.

Японска химическа война

Използването на иприт през Първата световна война от Германия, показало колко ефективна може да бъде химическата война. Таен японски военен отряд, основан в края на 30-те години на миналия век, известен като „731“, се заел да превърне химическите оръжия във високо военно изкуство.

Ever heard of Unit 731?



It was a biological and chemical warfare unit of the Imperial Japanese Army that engaged in lethal human experimentation that is estimated to have killed hundreds of thousands.

And the U.S. Government secretly gave them immunity in exchange for the…



And the U.S. Government secretly gave them immunity in exchange for the… pic.twitter.com/X1UJbaqJrf — Dylan Allman (@DylanMAllman) August 9, 2023

Около 250 000 души, главно китайски военнопленници, били подложени на медицински експерименти в тайно съоръжение. Около 3000 от тях загинали. След капитулацията на Япония, САЩ предоставили на изследователите имунитет в замяна на техните данни, които или полезни за собствената програма на Америка за биооръжия.

Първите амбиции на Хитлер

Много преди Адолф Хитлер да стане фюрер, той мечтаел да стане художник. Той продавал собствените си акварели по улиците на Виена. Два пъти бил отхвърлен от Виенската академия за изящни изкуства, заради „непригодност за рисуване“.

One of Adolf Hitler's paintings that was deemed to have no artistic value

По това време той останал бездомен и започнал да изследва екстремистките философии, които щели да формират основите на нацизма.

Ако Хитлер беше оставен да преследва артистичните си амбиции, историята можеше да се развие по съвсем различен начин.

Опити за убийство на Хитлер

По време на войната Хитлер преживял най-малко четири опита за убийство и то не от Съюзниците, а от германски дисиденти. Военният офицер, Хенинг фон Трескоу, качил бомба в самолета на Хитлер в кутия с две бутилки Cointreau.

July 20, 1944 | German military officers, led by Colonel Claus Schenk von Stauffenberg, attempt to assassinate Hitler in his East Prussian office. They hoped it'd signal a popular anti-Nazi revolt. Hitler, however, survived and most of those implicated in the plot where executed.

Бомбата обаче била с дефектен предпазител и така и не избухнала. Трескоу, както и други офицери се опитали да убият фюрера поне още два пъти. Нищо обаче не проработило - Хитлер посегнал на живота си през април 1945 г.

Пазителите на изкуството

Притеснени от нацистката тенденция да ограбват европейското изкуство, Съюзниците създали специално звено от архивисти и историци, които да помагат на войниците да защитават музеите и паметниците на културата.

Discover the true story of The Monuments Men. THE RAPE OF EUROPA is on sale now

След войната „пазителите на изкуството“ започнали да пътуват из Европа в търсене на откраднати съкровища. През 1945 г. те открили повече от 6000 картини, скрити в австрийска солна мина. Въпреки усилената им работа, хиляди картини, откраднати от нацистите, все още са в неизвестност. Персоналът на Ермитажа, в тогавашния Ленинград, работел денонощно, за да евакуира произведения на изкуството, въпреки бруталната нацистка обсада, която причини масов глад.