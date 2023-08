Защо атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки, оставиха сенки на хора, гравирани по тротоарите

Б иографичният филм на Кристофър Нолан Опенхаймер възроди обществения интерес към историческата надпревара за разработване на атомни оръжия.

И все пак, докато филмът се съсредоточава върху неспокойната съвест на Дж. Робърт Опенхаймер и страха му от бъдеща ядрена война, той не показва преките последици от бомбардировките в Хирошима и Нагасаки. И все пак по улиците на двата засегнати града се виждаха ужасяващите доказателства за случилото се.

Черни сенки на хора и предмети били открити разпръснати по тротоарите и сградите на Хирошима и Нагасаки, два от най-големите градове в Япония, след атомните експлозии, детонирани на 6 и 9 август 1945 г.

Трудно е да си представим, че тези сенки са капсулирали последните мигове на хората, на които са принадлежали. Но как са се появили?

A Shadow of a person etched into the steps after the dropping of the Atomic bombs in Hiroshima, August 1945 pic.twitter.com/z0bvM1xLJ6

Според д-р Майкъл Хартшорн, почетен попечител на Националния музей на ядрената наука и история в Албакърки, Ню Мексико, и почетен професор по радиология в Медицинския факултет на Университета на Ню Мексико, когато всяка бомба експлодира, се разпространяват интензивни светлина и топлина от точката на имплозия. Предметите и хората по пътя им закриват обектите зад тях, като поглъщат светлината и енергията. Излъчената светлина избелва бетона или камъка около „сянката“.

С други думи, тези зловещи сенки всъщност са отпечатък на това как са изглеждали тротоарът или сградата преди ядрения взрив. Просто останалите повърхности са били избелени, правейки незасегнатата зона да изглежда като тъмна сянка.

Задвижван от делене

Интензивната енергия, освободена по време на атомна експлозия, е резултат от ядрено делене. Според Фондацията за атомно наследство, организация с нестопанска цел базирана във Вашингтон, деленето възниква, когато неутрон удари ядрото на тежък атом - като изотопите уран 235 или плутоний 239 (изотопът е елемент с еднакъв брой протони, но с различен брой неутрони в своето ядро). По време на сблъсъка ядрото на елемента се разпада, освобождавайки голямо количество енергия. Първоначалният сблъсък предизвиква верижна реакция, която продължава, докато не се изчерпи целият основен материал.

They sent my grandfather, a Black Marine, over to Hiroshima right after they dropped the bomb because they didn't know the health effects. The Marines were segregated then, and he'd been in a mostly non-combat role (pretty sure he was in their band?). https://t.co/vQ197qEvG5