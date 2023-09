Коко Шанел: "Нередовен агент" на Съпротивата

Д изайнерката Габриел "Коко" Шанел, която е сътрудничила на нацистка Германия по време на Втората световна война, е била и "нередовен агент" на Съпротивата във Франция, предаде АФП, като цитира документи, показани в музея "Виктория и Албърт" в Лондон.

Там е подредена изложбата "Габриел Шанел. Моден манифест", която се открива в събота.

По време на Втората световна война Габриел Шанел живее в парижкия хотел "Риц", частично иззет от нацисткия режим. Тя е имала връзка с аташето на германското посолство Ханс Гюнтер фон Динклаге, който е бил шпионин.

От музея обясниха, че през юли 1941 г. "нацистките власти регистрират Габриел Шанел като надежден източник, макар и да не е сигурно, че тя е знаела за това". Кодовото й име било "Уестминстър", а номерът - F7124.

"Последните изследвания обаче подчертават противоречивия характер на нейните действия по време на войната", допълват от "Виктория и Албърт".

The legend lives on: New exhibition devoted to Chanel's life and work opens at London's V&A Museum https://t.co/GPpZBTwxLA

"Тя е вписана като нередовен агент на мрежата ERIC - клон на Съпротивата и с връзки с британските тайни служби", става ясно от пана, включени в изложбата.

"Въпреки че архивните документи не съдържат подробности за действията, извършени от Шанел за тази мрежа, те потвърждават участието й от 1 януари 1943 г. до 17 април 1944 г.", продължава изложбата. Тогава тази мрежа преустановява съществуването си.

В подкрепа на това твърдение са представени два документа. Единият е свързан с мрежата ERIC, датиран и подписан в Париж на 20 март 1948 г., като нейното име фигурира заедно с други. Тя е описана като Мел Шанел, известна като "Коко". Адресът на модната й къща е ул. "Камбон" 31.

Другият документ от 1957 г. е удостоверение за членство във френските бойни сили. В него се посочва, че Шанел е участвала в "Съпротивата като временен агент".

Here’s everything you need to know about the Victoria & Albert Museum’s new exhibition, ‘Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto’. https://t.co/i9tZyGLl51