Смъртта на сина на Сталин: Разкрития от секретните документи

М алко след поражението претърпяно от нацистка Германия през май 1945 г., агенти на съюзническото военно разузнаване открили контейнер със строго секретни файлове в градината на висш германски дипломат. Набор от микрофилмирани документи съдържал доклад за разстрел извършен от охранител от СС в концентрационния лагер Заксенхаузен на съветски военнопленник на 14 април 1943 г. Жертвата била 36-годишен артилерийски лейтенант от Червената армия на име Яков Джугашвили.

Няма нищо забележително в смъртта на съветски войник попаднал в плен на нацистите. През първите 12 месеца от нахлуването на Адолф Хитлер в СССР, приблизително 2,8 милиона военнопленници от Червената армия били подложени на глад, всякакви опасности и болести, докато били в ръцете на немците. Въпреки това, както става ясно от доклада на СС, Яков Джугашвили не бил обикновен затворник. Той бил най-големият син на Йосиф Висарионович Джугашвили, по-известен на света като Йосиф Сталин.

Съзнавайки значението на смъртта на толкова важен затворник, шефът на СС Хайнрих Химлер препратил доклада на външния министър Йоахим Рибентроп на 22 април 1943 г., в който се твърди, че Джугашвили е починал при опит за бягство. Рибентроп решил да не оповестява новината в нацистката преса и докладът е надлежно архивиран. Ако не бил изнесен от Берлин в последния месец на войната в Европа, заедно с други германски държавни документи, докладът на Химлер може би никога нямаше да оцелее. След като попаднал в ръцете на съюзниците, той бил изпратен в Лондон за щателна проверка.

В британското външно министерство не се знаели много за най-голямото дете на Сталин. Джугашвили бил роден през март 1907 г. от първата съпруга на Сталин, Екатерина, родена Сванидзе. Екатерина се разболяла от туберкулоза, когато синът й бил само на няколко месеца, оставяйки го на грижите на леля си в Джорджия. Момчето се срещнало с баща си отново почти четири години след Октомврийската революция през 1917 г. По онова време Сталин бил изгряваща звезда на болшевишкия режим.

Когато се присъединил към баща си в Москва, 14-годишният Яков почти не знаел руски. Сталин гледал на сина си като на слаб човек, недостоен за неговата обич или уважение. След като му казали, че Яков се е опитал да се самоубие с пистолет заради нещастна любовна афера, баща му презрително възкликна: „Дори не е успял да стреля като хората!“ Единствената светлина в живота на Яков била втората съпруга на баща му, Надежда Алилуева. Яков възприемал Надежда, която била само с шест години по-голяма от него, по-скоро като предана сестра, отколкото като мащеха. През ноември 1932 г. обаче тя се самоубила. Някои спекулират, че причината е отчаянието й от безмилостната политика на Сталин върху съветския народ, а според други причината била в отвращението, което изпитвала към съпруга си.

Със смъртта на Надежда Яков изгубил важен съюзник в близкия кръг на баща си, както и скъп приятел. Той успял да избяга от тормоза на Сталин няколко години по-късно, когато се присъединил към Червената армия. Това решение имало съдбовни последствия. Малко след началото на нахлуването на нацистка Германия в Съветския съюз на 22 юни 1941 г. артилерийската част, в която той служил била унищожена и той бил пленен. След като установили самоличността на Яков, нацистите радостно съобщили новината на света. Въпреки това той твърдо се съпротивлявал на опитите им да го накарат да осъди режима на баща си.

В началото на 1943 г. германците предложили да разменят Яков с фелдмаршал Фридрих Паулус, пленен от Червената армия в Сталинград. Твърди се, че Сталин отхвърлил предложението, като казал: „Няма да заменя маршал за лейтенант“. По това време Джугашвили бил държан в концентрационния лагер Заксенхаузен край Берлин в специален комплекс за „важни пленници“. Там той споделял една колиба с друг съветски офицер, Василий Кокодин, племенник на външния министър на Сталин, Вячеслав Молотов, и с още четирима британски военнопленници.

В сравнение с условията, понесени от останалите затворници на Заксенхаузен, помещенията им били сравнително удобни. В доклада на СС за смъртта на Яков обаче се споменава за чести разногласия между двамата съветски затворници и техните британците, които го карали да изпада в депресия. Последната капка изглежда била обвинението на британците, че Джугашвили и Кокодин умишлено изцапали общата тоалетна. Малко преди падането на нощта на 14 април 1943 г. Яков излязъл от колибата към заобикалящата го електрическа бодлива ограда. Според доклада на СС, часовой му наредил да спре. Той отказал и часовият открил огън, като го убил на място. Действията на Яков били на човек, склонен към самоубийство.

Докато официални лица в Уайтхол чакали пълния превод на доклада на СС, те обсъдили с американски дипломати идеята да информират Сталин за смъртта на сина му. Конференцията между Сталин, Чърчил и Труман в Потсдам през юли 1945 г. изглеждала идеална за целта. Въпреки това, след като документът бил проучен, от Министерството на външните работи се отказали от плана, като един от дипломатите заключил, че той и колегите му „не смятат, че доказателствата ще дадат някаква утеха на Сталин и би било неприятно за нас да рискуваме да създадем англо-руски кавги, каквито причинили смъртта на сина му“.

Досието на Джугашвили било затворено и съдържанието му останало в тайна, докато не било разсекретено три десетилетия по-късно. Дали Сталин някога е разбрал как е умрял синът му? През януари 1951 г. The Daily Telegraph публикували репортаж за „любопитна мисия на руски агенти в Германия“ за разследване на изчезването на Яков, като имало обявена награда от един милион рубли за сигурна следа. Никога не се появил втори репортаж, който да покаже какво се случило.

Йосиф Сталин починал през март 1953 г. на 75-годишна възраст, оставяйки след себе си малко доказателства, които да предполагат, че оплаквал смъртта на най-голямото си дете толкова, колкото оплаквал загиналите по време на управлението му руснаци.