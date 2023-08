5 бара в Европа, които ще ви върнат в 1920 г.

А ко изпитвате носталгия по отминали времена и ви се иска, докато обикаляте Европа, да се потопите в някоя друга епоха пренесете се в "Златните двадесет", като посетите някои от тези барове:

1) Nightjar, Лондон

Това място просто крещи 20-те години на миналия век, нали? Барът е сгушен между магазин за пилета и кафене и изобщо не бихте предположили на какво ще попаднете. След като намерите скрития вход и слезете надолу по стълбите, звуците изпод инструментите на джаз групата, която свири на живо, изпълват бара и ви пренасят в „Бурните двадесет“ (Roaring Twenties). Менюто е разделено на напитки преди сухия режим, по време на режима и следвоенен период. Nightjar е домакин на музика на живо всяка вечер, като там свирят някои от най-добрите джаз, суинг и блус музиканти в страната. Ще намерите Nightjar на 129 City Road, EC1V 1JB.

2) DRY Martini, Барселона

European hotspots for GIN!



Dry Martini, Barcelona



The Dry Martini is a dark, classy bar that seems like a setting straight out of a James Bond film. Opened in 1978, the Dry Martini has classic drinks as well as more extravagant flavours.#Ginlover #travelgeeks pic.twitter.com/sBleySb6nB