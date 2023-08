Пътят на фара: "Другото Камино" на Испания

Ч ували ли сте за „Камино дос Фарос“, или „Пътя на фаровете“. Той се намира по протежение на дивото и пусто крайбрежие на Финистере, известно като „края на земята“.

Тясната пътека се извива около скалата, покрита с папрати и гроздове от лютичета и лилави храсти. Мъглите се разтвориха в пространството и юнското слънце стопли гърба ми, докато стоях върху изваян от вятъра гранитен камък и се взирах в кобалтовите дълбини на Атлантическия океан. Крясъците на чайките се сливаха със звука на вълните, разбиващи се в скалите, създавайки каскади от солни пръски. Все още можех да видя очертанията на кремавия плаж, който бяхме прекосили по-рано, който приютяваше птиците бягащи от настъпващия прилив.

От време на време съзирам някое място, толкова изненадващо, толкова непокътнато, че да се пише за него би било кощунство. Ами ако статията помогне да се наклони везната между неизвестното и пълно с туристи? „Пътят на фара“, по протежение на северозападния край на Испания в Галисия, е такова място, непокътнато и причудливо.

Hiking Spain's 'Coast of Death': Spain's Camino dos Faros snakes atop soaring cliffs that drop sharply to the sea, traversing a portion of Atlantic shoreline known as the Coast of Death (Costa da Morte). Despite its sinister name, a trek here can deliver a powerful calm. pic.twitter.com/O2LfJfR8GX — griffith conner (@griffithconner1) July 23, 2021

Има, разбира се, и друго Камино по тези места. Камино де Сантяго достигна своя съвременен рекорд през 2022 г., като повече от 438 000 поклонници вървяха пеша до това, което се смята за последното място за почивка на апостол Свети Яков. Камино де Сантяго минава през павирани пътища и завършва в Сантяго де Компостела, въпреки че някои поклонници продължават по разклонението на Камино де Сантяго до фара Финистере. Малцина знаят за новия, близък, значително по-медитативен „Път на фара“, който също завършва при Финистере, но следва напълно различен, граничен маршрут между морето и сушата по протежение на често бурния, понякога спокоен Коста да Морте (Брегът на смъртта). Пътят на фара предлага ободряваща алтернатива, ако търсите повече пространство, спокойствие и по-смислено потапяне в диви пейзажи едновременно запазили силна връзка с древните пътища.

По време на нашата петдневна разходка съпругът ми и аз видяхме само осем души по пътеката.

Коста да Морте е сред най-опасните корабни маршрути в света с повече от 150 корабокрушения през последния век – оттам и 14-те фара. Това е и един от най-девствените диви брегове в Европа. Забравете представата си за Испания като суха и изсъхнала земя. С морския си климат и необятния неопитомен океан, Галисия е по-дивата версия на Уелс или Бретан. Борови гори и диви цветя са се вкопчили в скалите му, а хортензиите се катерят по сухите каменни селски стени.

Преди десетилетие на шестима приятели от Галисия им хрумнала идеята да създадат пешеходна пътека през огромните пясъчни плажове, гранитни скали и спокойни естуари, пълни с птици, за да могат и другите да съпреживеят любимата им родина. Тяхната цел била да създадат непрекъсната пътека, свързваща древното китоловно пристанище Малпика с фара във Финистере, който още от римско време бил смятан за „края на земята“.

Те разговаряли с местни рибари и фермери за това къде има скрити пътеки и започнали да картографират безопасен маршрут, който споделили във Facebook, предлагайки групови разходки по участъци от зараждащата се пътека. През 2014 г. те създали асоциация с нестопанска цел, чиито доброволци започнали да разчистват растителността и да маркират маршрута със зелени кръгове, стрелки и малки отпечатъци с четири пръста на Траски - митичният зелен бес с лабиринт на Пътя на фара (келтския символ на Галисия) на гърдите му и лъч от фар на бастуна му.

A2: I prefer exploring coastal venues by land, preferably by biking or hiking. This is from my hiking trip along the Camino dos Faros in Galicia, Spain. #TRLT pic.twitter.com/lIQiovqrpy — Jeanine Barone (@JCreatureTravel) June 22, 2021

Кристина Алонсо е израснала във фара Кабо Вилан, близо до пристанищния град Камаринас - дъщеря на една от първите жени пазители на фар в Испания. Сега тя е президент на асоциацията „Пътя на фара“.

„Исках да изследвам повече от страната си и бях очарована от това ново обществено движение“, каза тя. „Пътят на фара“ потапя хората в нашата забележителна среда с най-дълбоко уважение към природата преплетено с уникалната ни култура и история. Ние изградихме голямо семейство от „транснос“ - името, което даваме на всички, които вървят по „Пътя на фара“. Освен това с този устойчив туризъм, ние помагаме на нашите малки общности да имат допълнителни доходи, като предлагаме настаняване и храна и извършваме транспортни услуги."

Днес 200-километровият „Пътя на фара“ е разделен на осем етапа, които са описани на уебсайта с подробни бележки за маршрута, придружени от снимки и видеоклипове, показващи подробно всяка стъпка от това приключение. Там също можете да откриете информация за настаняване, ресторанти, барове, пекарни и таксита. Изминахме пет от етапите на пътеката и повикахме такси, за да ни закара до мястото ни за нощуване, на което можеше да се открие всичко - от крайбрежни ханове до селски ауберги.

Мъглата вече беше покривала крайбрежието, когато тръгнахме от страноприемницата As Garzas в покрайнините на Малпика, кръстена на чаплите, които често посещават островите край брега. Предната вечер се насладихме на бели аспержи, равиоли от миди и лаврак със зеленчуци, заедно с леко галисийско бяло вино албариньо с лек привкус на предстоящо пътуване.

A 200-km hiking route in Galicia (Spain) that links Malpica with Finisterre along the coastline. A route that runs by all the Lighthouses and the most important landmarks in A Costa da Morte (Death Coast). https://t.co/P9XMhc2MMV pic.twitter.com/xMIFaV3Amg — Galicia Walking Festival (@GaliciaWalking) February 12, 2020

Докато се изкачвахме високо над първия от многото носове, минахме покрай камъни изваяни от вятъра във всякакви чудни форми - на орли, мечки и въртящи се джинове. В крайна сметка стигнахме до фара Нарига, чиято основа приличаше на носа на кораб. По-късно ароматни иглички образуваха мек килим под краката ни, докато вървяхме през алея от борове, прикриваща ни от вятъра. Зад следващия завой открихме защитен залив с изумрудена вода, спокойна и равна като огледало.

Докато следвахме зелените маркери, имахме чувството, че нашите приятели от „траснос“ ни водят, показвайки ни техните чудни места, канейки ни в техния възхитителен свят.