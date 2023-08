8 места в Европа, които да посетите тази есен

С езонът на мистиката обвита в мъгли, огласена от гарвани и врани и на уюта, който ни прегръща през меката, плетена жилетка докато четем любимата си книга, отпиваме от топлото кафе до прозореца, а навън ромоли есенният дъжд. Множество локви, в които да скочите, розови ябълки, въртящи се по дървета, които да изядете, облаци в различни палитри и дъжд от цветове, на които искрено да се радвате и да си спомните, че някога сте били дете, по-къси дни и пайове от всякакви плодове.

im so excited for chunky sweaters-dark academia-classic book-cozy autumn season pic.twitter.com/huhmDK290Z — peaches🪩 (@rachinhamood) August 20, 2023

Когато се наситите на всичко това Европа очаква да я посетите, а тя определено има какво да ви покаже. Потопете се в есенните, слънчевите лъчи в Мадейра, бъдете първи на пистите в Цермат, прекарайте уикенда в пазаруване в Антверпен и танцувайте цяла нощ в Амстердам. Ето няколко предложения за най-добрите места, които може да посетите тази есен.

Най-доброто място за танци: Амстердам

A wet cold autumn morning in the streets of Amsterdam The Netherlands 🇳🇱 pic.twitter.com/LHuywuuosy — Wonderful Destinations by heart ❤️ (@WonderfulDest) May 11, 2023

Есента е особено красива в Амстердам, тъй като листата по засадените с дървета канали започват да се преобразяват, а през прозорците на градските къщи, от средата на следобеда, започват да надничат запалените свещи. Всеки октомври Amsterdam Dance Event (ADE) превзема града с електро, хаус и техно вечери. След това през ноември в „Нощта на музеите“, по време на която 55 от най-добрите музеи в Амстердам, отварят след работно време. Слушайте музика на живо, разглеждайте музея на Ван Гог и купонясвайте сред тропическите растения в оранжериите на древната ботаническа градина. Преживейте цветовете на есента!

Най-доброто място за още малко слънце: Мадейра, Португалия

Разположено на запад от Мароко, северноафриканското слънце затопля земите на Мадейра през цялата година, но най-много през септември. Субтропичният климат на португалският архипелаг предлага забележителна флора и фауна. Потопете се в света на гигантските бодливи кактуси и растенията с цветни листенца в ботаническите градини или пък отидете през октомври, когато годишният фестивал на цветята започва да танцува по улиците и да увлича посетителите с парадите и събитията си. Доближете се още повече до природата, като поемете по древните левади (напоителен канал или акведукт, специфичен за португалския атлантически регион), които се извиват над острова, сякаш портал към миналото или вземете ферибота до Порто Санто, където ще ви очаква великолепен 9-километров див плаж - чудесно място за плуване из вашите мечтания или във водата.

Най-доброто място за любителите на книгите: Челтнъм

⏰ SET YOUR ALARMS ⏰#CheltLitFest programme reveal at 10am tomorrow 📚



We can't wait to share all the amazing literary greats joining us from 6 - 15 October 🎪



Tickets for the Festival go on sale from 6 September, or become a Member to get access to priority booking. pic.twitter.com/4eU57gzRMj — Cheltenham Festivals (@cheltfestivals) August 15, 2023



Посетители се стичат в Челтнъм още от XVIII-ти век. В миналото основно заради лечебните води и спа процедури, а днес заради множество фестивали, които се провеждат през цялата година. Широките улици и елегантните къщи от епохата на Регентството осигуряват перфектния фон за събития свързани с джаз, наука, музика и литература. Литературният фестивал в Челтнъм се провежда всеки октомври и има обширна програма с повече от 100 писатели и лектори, поканени да изнасят беседи и четения на места в целия град. Има по нещо за всеки - от художествена литература и поезия до биография и история, както и интерактивни работилници за деца.

Най-доброто място за горещ шоколад: Виена

Legendary places: Demel

Founded 1786

📍Vienna, Austria 🇦🇹



Cafe Demel Vienna is a bakery and chocolatier originally established in 1786. Demel was the Imperial Bakery to the former Austrian royal family. It produces exquisite cakes created by hand.#vienna #austria pic.twitter.com/mMLWKOndDD — TasteAtlas (@TasteAtlas) January 19, 2023

През есента, когато въздухът става свеж и леко студен, културата на излизане по кафенета във Виена оживява. Когато спрете в някое уютно кафене с порозовели бузи и ледени пръсти, нещото, което трябва да поръчате, е горещ шоколад, който идва с австрийски ром или амарето, покрит с бита сметана. Тази вълшебна смес скоро стопля и най-замръзналите и има много места, където да я опитате. Започнете от Café Landtmann, архетипното кафене на Ringstrasse и любимо на Зигмунд Фройд, когото може да си представяте как седи там с вестника си и наблюдава дамите и господата, които похапват своите апфелщрудели. Друго класическо място, носещо спомени от стария свят е Demel, откъдето освен кафе можете да си купите най-красивите кутии шоколадови бонбони за вкъщи. Тези, които обичат сладкото, могат да съчетаят горещ шоколад с парче торта „Сахер“ в хотел „Сахер“, където, както се досещате, е създадена богатата торта, покрита със сладко от кайсии.

Най-доброто място за ранни ски: Цермат, Швейцария

A region, a legend, a thousand adventures. Zermatt | Switzerland🇨🇭 pic.twitter.com/qlktQSrgZY — Travel Bucket List (@TravelAndLove) January 23, 2023

Взимайте ски и се пригответе за едно дълго, непрекъснато, 21-километрово спускане под погледа на могъщия Матерхорн, което ви отвежда направо в красивото село Цермат. Там коли няма, и понякога можете да карате ски дори през лятото благодарение на голямата надморска височина и ледника Теодул. Късният ноември сезонът започва и няма нужда да се тревожите за снега, тъй като ледникът се подсилва в началото на есента от най-модерния генератор на „Зермат“. До началото на декември мрежа от писти предлагат спокойствие, много преди тълпите да започнат да се спускат от февруари до Великден.

Най-доброто място за пазаруване: Антверпен, Белгия

Ето как ви предлагаме да направите тази екскурзия. Първо стигнете до Лондон, а след това до Антверпен ще ви отнеме само три часа и 17 минути с влак. Защо не директно? Защото пътуването с влак гарантира най-доброто пристигане на една от най-красивите гари в Европа - Antwerpen Centraal, чиито красиви часовници непрекъснато тиктакат, а люлеещите се мраморни подове са сякаш направо взети от декор на Уес Андерсън. Другият бонус е, че можете да пазарувате без ограничения. Със своя прочут моден колеж, градът е дом на някои от най-иновативните дизайнери в Европа и техните бутици. Посетете Dries van Noten и Essentiel Antwerp и бъдете сигурни, че ще се върнете с нов есенен гардероб.

Най-добро за наблюдаване на листа: Wye Valley, Уелс

The Wye valley and Wye River is breathtaking to gaze upon. Wales. pic.twitter.com/SGfrh7Z3Fm — Tracy Hogan (@HoganSOG) April 1, 2017

Повече от 20 милиона дървета в долината Уай и гората на Дийн, приветстват есента с приказните си листа, което може да е причината мястото да бъде водеща дестинация за всеки пленен от красотата на есента. 50-километрова алея предоставя достатъчно време и пространство, които да разпрострете любопитството си към метаморфозата на природата. Оставете колата и развържете обувките си. Слейте се напълно с природата, свържете сетивата си с нея, оставете там, сред горите всички мисли и притеснения и просто бъдете. Пешеходната пътека Wye Valley започва от замъка „Чепстоу“ и ще ви преведе през уелски хълмове, долини и брегове на река Wye. Есенните багри на дъбове, ясени и букове внушават, че докосването на Мидас не е просто мит, а златото е алюзия за живота.

Най-доброто за уютни кафенета и барове: Стокхолм

Разположен в северното полукълбо, дългите летни дни на Стокхолм скоро започват да се смаляват до само шест часа дневна светлина през зимата. Тогава е напълно логично кафенетата и баровете в града да бъдат особено гостоприемни. Отделете време да спрете за горещо кафе и топла, захарна кифла, които да споделите в компанията приятели. Това преживяване е известно като fika - шведски обичай, в който си струва да се потопите и да стоплите душата си. Разходете се из града и непременно опитайте лепкава кифличка с канела или шафран, пухкава торта от пандишпан и крем и тост Скаген със скариди. Докато денят се разтваря в нощта, отидете до Сьодермалм, където тълпата отива за напитки, а баровете ви посрещат с шумна топлина и трептящата светлина на запалените свещи.