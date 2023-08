Как да разберете дали сувенирът ви е истински?

Д окато хората пътуват, те си търсят нещо за спомен и сувенири. Древните египтяни и римляни си донасяли подправки, животински кожи и злато от чуждестранните си търговски пътувания или след завоевания. Съвременните пътешественици обаче търсят образци на традиционното изкуство и занаяти, които осезаемо да напомнят за местата, които са посетили и, които да използват в собствения у дома като марокански килим, разпънат на пода в хола или блестяща ваза от венецианско стъкло, пълна с диви цветя.

When AI and 3D printing can make it nearly impossible to spot differences between local crafts and mass-produced duplicates, how do you find the real deal? We asked the experts

https://t.co/4loE7slLsB — National Geographic (@NatGeo) August 26, 2023

Но какво ще стане, ако тези местни сувенири изобщо не са местни? Доклад от 2022 г. изчислява, че до 75 процента от австралийските сувенири, продавани като „традиционни“, са фалшификати. Включително рисувани бумеранги и диджериду, намерени в работилници и художествени галерии в Индонезия, осъдени за фалшифициране на отличителни аборигенски рисунки и продаването им като автентични.

По туристическите обекти по света закупуването на местни произведения на изкуството и занаятите може да бъде също толкова предизвикателно, колкото да се ориентирате в турски пазар. На вековния базар Хан Ал-Халили в Кайро ръчно тъкани египетски памучни шалове висят близо до купчина евтини пластмасови бръмбари скарабеи с неизвестен произход. Около централния площад в Санта Фе, Ню Мексико, магазините продават истински тюркоазени бижута, направени от народите Пуебло, но също така и доста убедителни фалшификати.

Защо да не купувате фалшификати

Евтините фалшиви произведения на изкуството, керамиката и текстила лишават от приходи общностите, които разчитат на туризма - от хората на Гулах, които създават кошници със сладка трева в Южна Каролина, до тъкачите на тъкани от туид и тартан в Шотландия.

Want to take home a Thai souvenir of real value? Head to the Doy Din Dang Pottery studio in Chiang Rai to take home a piece of Thai craftsmanship. Participate in pottery workshops,learn techniques, and work hands-on, peeking into into the world of skilled pottery making. pic.twitter.com/wnZc21vOLQ — Tourism Thailand (@tat_india) August 25, 2023

„Когато купувате масово произвеждан продукт, е много вероятно вие да подкрепяте бизнес, който не плаща на работниците си справедлива заплата“, казва Джереми Фритжанд, основател на Studio Bagru, работилница за block-printing (техника за отпечатване на текст и изображения, широко използвана в Източна Азия), за справедлива търговия извън Джайпур, Индия . „Материалите, които използват, като полиестер или други влакна на пластмасова основа, не са толкова устойчиви, а занаятчиите използват устойчиви материали с местен произход като памук.“

Закупуването на местни стоки подкрепя дългогодишните традиции общностите, които ги създават. „Създаването на сувенири, като чаши или изящно изкуство, е начин да практикуваме културата си“, казва Стефани Паркин, адвокат от Quandamooka, който председателства Australia’s Indigenous Art Code, група за застъпничество за справедлива търговия. „Не можете да получите това от имитация.“

Как да купите оригинала

На място като Оахака, Мексико, пътниците може да се насочат към центъра на града и да намерят пазари или занаятчийски работилници, мислейки, че черната глинена керамика и бродираните блузи за продажба се произвеждат наблизо. Предмети, които са създадени от човешки ръце обаче, а не от машини, обикновено изглеждат леко несъвършени - различни щрихи на четката в японската калиграфия, неравномерно багрило в индийския текстил с block-printing, като тези от Studio Bagru.

Сега изкуственият интелект и 3D печатът позволяват на големите фабрики да пресъздават традиционни дизайни, без да плащат на местни занаятчии, произвеждайки копия толкова убедителни, че дори професионалистите биха имали проблем с идентифицирането им. „Имитаторите умишлено ще включват разливане или припокриване, за да направят тъканите с block-printing да изглеждат автентични“, казва Фритжанд. „Те знаят какво искат туристите.“

Какъв е най-добрият начин да разберете дали вашият сувенир е истинският? Отидете в работилница, където можете да видите занаятчиите, които всъщност произвеждат килимите, саксиите или металните изделия. „Не приемайте, че човекът на пазара е занаятчия“, казва Хале Бутвин, експерт по справедлива търговия в Центъра за фолклор и културно наследство Смитсониън. „Виждате ли ги да практикуват занаята? Много продавачи просто събират продукти от занаятчии и ги предлагат. Изберете туристически преживявания, които ви отвеждат директно при занаятчиите.“

Потърсете кооперативи или пазари за справедлива търговия, където групи художници показват, продават и понякога произвеждат свои собствени произведения, често с подкрепата на правителството или група с нестопанска цел.

Например занаятчийското селище на Витлеем за справедлива търговия включва произведения на палестински занаятчии, както и работилници за обработка на стъкло и бродиране. Artesanias de Colombia е група бутици, които продават изделията на занаятчии от Колумбия. Местните точкови картини и кошници в Галерията на Централна Австралия, близо до Улуру, се закупуват директно от регионални художествени колективи и се доставят със сертификати за автентичност и биография на художника.

Al-Safafeer Souq (Bazaar)

Traditional & cultural hand-made copperware market in Baghdad.

Ranging from souvenir items to antiques.#iraqesque pic.twitter.com/oEMiNevLma — #IRAQesque (@Iraqesque) March 2, 2017

Някои държави имат програми за проверка, които поставят етикети на местните продукти. В Канада търговска марка Igloo обозначава стоки, създадени от инуитските народи, като обеци от тюленова кожа и каменни резби. В цяла Индия символът Craftmark помага на купувачите да разграничат ръчно изработени от машинно изработени сарита, блокови щампи и живи тъкани от Джамдани. В Австралия потърсете произведения, носещи логото с черна и червена сфера на Кодекса на местното изкуство.

Обикаляйте и се научете да майсторите

Подхранвани от нарастващия интерес към екскурзионните пътувания, се появяват и туристически компании, фокусирани върху занаятите. Ace Camps разпродаде всичките си пътувания за 2023 г., които водят малки групи да плетат кошници в Южна Африка или да боядисват тъкани с индиго в Бали.

„Много пътуващи искат да научат нещо ново, докато са на почивка. Търсят поглед отвътре“, казва основателят Анджела Ричи. „Те искат както да учат, така и да купуват от местни занаятчии.“

Други занаятчийски туристически компании са Thread Caravan, която организира малки групови пътувания за изработване на керамика в Северно Мароко или тъкане с местното население Гуна от Панама и Колумбия. Vacation With An Artist организира индивидуални майсторски класове в повече от 25 страни, включително испанска дървообработка в Барселона, създаване на кукли в сенки в Малайзия и смесване на парфюми в Лос Анджелис.

„Като свързваме пътниците с производителите, се надяваме хората да станат по-съзнателни за това, което купуват“, казва Кейтлин Гарсия-Ахърн, основателят на Thread Caravan. „Да разберете кой е изработил вашите сувенири, прави тези предмети много по-значими.“