Премиерът Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради назначаването на особен управител в "Лукойл"

П ремиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“. Това съобщи днес Рая Назарян, председател на Народното събрание.

Към процедурата се премина след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник.

Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“ 59 - „против“ и без „въздържал се“.

Законопроектът подкрепиха ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (петима депутати), „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“. Депутатите от „Величие“ не участваха в гласуването.

По време на провеждащия се днес парламентарен блитцконтрол с участието на тримата вицепремери, Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни, които ще определят и развоя на събитията до 21 ноември, от когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

Припомняме, че през октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи първия си значителен пакет санкции на Русия, насочен към две водещи нефтени компании - "Лукойл" и "Роснефт", след като заяви, че е разочарован от това, че Москва не е спряла офанзивата си.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на "Лукойл" и "Роснефт" в САЩ и забрана за американски компании да извършват бизнес с тях, пише France 24.

Двете компании, които произвеждат 55 процента от руския петрол, бяха включени и в списъка SDN на санкционирани субекти - регистър, който следва много държави и който се счита за рисков в бизнес средите.

Вашингтон даде на фирмите, работещи с руските компании, срок от един месец да прекратят връзките си, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции, които ще им попречат да използват американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи.

Какво означава „особен управител“

Според енергийни експерти, такъв управител ще има широки оперативни правомощия - да управлява дейността на дружеството, но без да се променя собствеността. Така държавата ще има по-голям контрол върху функционирането на компанията.