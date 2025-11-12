„Възраждане“ праща делегация в Русия за „Лукойл“

„Наша делегация заминава за Русия, за да водим разговори по отношение на санкциите над „Лукойл“, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

„В тази ситуация с горивата и „Лукойл“ държавата би трябвало да потърси контакт с руската страна, но тя няма да направи подобно нещо. Заради това ние потърсихме контакт от своя страна. Ние сме опозиция, не управляваме държавата, но представяме гледната точка на мнозинството от българския народ“, обясни Костадинов.

"Очакват ни тежки дни": Бурни реакции в НС заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

Той посочи, че делегацията ще участва във форум на високо ниво за сътрудничество между БРИКС и Европейския съюз.

„Големият въпрос е доколко Русия ще предпочете да ни чуе. Независимо от крайните резултати от разговорите, трябва да опитаме всички варианти. Ще направим всичко по силите си, за да покажем гледната точка на българския национален интерес“, каза Костадинов.

Според него за ситуацията с „Лукойл“ има три възможни решения, сред които е и изключване на страната от санкциите.

„България може също да каже, че няма да спазва санкциите“, смята Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че според него санкциите са използвани като претекст, за да се заграби собствеността на „Лукойл“ в България.

Във връзка с днешното изслушване на министърът на енергетиката Жечо Станков в парламента, Костадинов каза, че не е получена ясна информация от управляващите за действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу „Лукойл“.

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

„Казаха ни, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, са потърсили веднага контакт, но не разбрахме кога и какъв“, обясни Костадинов.

На въпрос дали все още подкрепят президента на САЩ Доналд Тръмп, Костадинов заяви, че го подкрепят, въпреки наложените санкции над „Лукойл“, защото Тръмп показва как се защитава националният интерес и собствената политика.