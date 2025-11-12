Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

„Във връзка с разпространяваната невярна информация за уж предстоящо прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции „Лукойл“ на територията на Република България официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим“.

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

Това заявиха в прессъобщение от „Лукойл България“.

От компанията допълниха, че няма никакви основания за прекратяване на дейността на търговските обекти. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.

Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи, пише още в позицията.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

По-рано днес президентът Румен Радев наложи вето и върна за ново обсъждане в Народното събрание (НС) разпоредбите от промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.

В последствие Комисията по енергетика в парламента се събра на извънредно заседание, за да обсъди указа. С 12 гласа „за“ и три – "против" депутатите приеха повторно оспорените от президента законодателни промени.