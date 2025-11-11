Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

В условията на засиленото внимание към енергийния сектор в страната, държавата предприема важна стъпка по отношение на дейността на „Лукойл България“. Съгласно промяна в законодателството, предстои назначаването на особен управител, който ще поеме оперативния контрол върху дружеството, без да се променя собствеността му.

"Лукойл България“ е част от групата на руската „Лукойл“, чрез швейцарското дружество „Литаско“. Дружеството има ключово значение за доставките на горива в България и за рафинерийната дейност в Бургас, тъй като контролира и рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ (дружество с огромен принос за индустрията). В този контекст назначаването на особен управител се разглежда като мярка за защита на националния интерес.

​​България разполага с 11 дни, за да поиска официално изключение от американските санкции за рафинерията в Бургас. Според експерти обаче това може да стане само след назначаване на особен управител в нефтохима, за да има основание. Назначаването е възможно и в момента по сега действащото законодателство и няма нужда да се чака обнародване на последните промени в Закона. Бизнесът настоява да има повече яснота от правителството.

Санкциите засягат и други страни в ЕС. Германия вече получи шестмесечно изключение за рафинерията в Швед, контролирана от „Роснефт“. Унгарският премиер Виктор Орбан посети Вашингтон в опит да си осигури дерогация за руския петрол, доставян по тръбопровод, за Унгария и Словакия.​

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Какви стъпки са предприети и какви предстои да бъдат направено от държавата?

Според последните поправки в Закона за административното регулиране на търговията с нефт на особения управител му се дават допълнителни правомощия. Той няма да има право да продава имущество на компанията, но ще може да продава акциите й. Парите от продажбата ще отидат в специална сметка в държавната Банка за възстановяване и развитие, за която ще отговаря финансовият министър.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Има сериозни подводни камъни, които поставят пред дългосрочен риск страната. Това е най-вече липсата на съдебен контрол, който е изрично премахнат, което противоречи на българската Конституция също и при факта, че при продажба на активите от страна на държавата сметката, която се отваря в българската банка за развитие може да бъде разпоредена от министъра на финансите, но не е упоменато, че това ще се случи в полза на собственика на акциите, това е " Лукойл".

Според Владимиров подобно изискване има в германското законодателство, което държавата ни е избрала за пример, поне според мотивите на поправките, но който не е изцяло взет.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Ако се случи продажба, която води до национализация на средствата, руската държава може да претендира за компенсация, тъй като има двустранна спогодба между Русия и България, която ще задейства арбитражен съд в обединените нации и може да се получи, така че Кремъл да получи като компенсация от България много по-висока сума, отколкото е стойността им при продажбата."

Руската компания е най-големият производител и доставчик на горива у нас. Неяснотите около случващото се вече притесняват бизнеса. От Американската търговска камара в България поискаха по-ясна позиция от българското правителство.

От камарата обясниха, че бизнеса има план Б, но трябва време и ресурс и именно тук е ролята на държавата. "Моят апел и съобщение е свързано с наближаващия срок от 21 ноември и общото тревожно усещане на бизнеса какво става след тази дата, тъй като влизат в сила санкциите и ние ще бъдем свидетели най-вероятно на блокиране на работата на рафинерията ако не се предприемат мерки, чуваме различни сценарии."

​Според Михайлов, ако няма дерогация, част от компаниите сами ще откажат да работят с нефтохима от страх за собствения си бизнес.

Иван Михайлов, изп. директор на Американската търговска камара в България: "Дори и да има доставки на гориво, има компании, които няма да желаят да ползват продукти на "Лукойл" от опасения те да не попаднат под санкции, тъй като такъв е механизма."

Иван Михайлов, изп. директор на Американската търговска камара в България: "Няма как бизнес процесите трябва да продължат да работят, въпросът е колко по-скъп е план Б, защото критичността на доставките от "Лукойл" е много голяма ,и то не само за вътрешния пазар, но и за нашите съседни страни".

От организацията също така настояват да има и повече прозрачност при работата на бъдещия особен управител, за да се гарантира и защитата на частните интереси.

Иван Михайлов, изп. директор на Американската търговска камара в България: "Прозрачността на неговите действия е в прерогативите на държавата на практика и този, който назначава особения управител. Ще видим по действията, аз няма как в момента да знам дали това е притеснително или не, по-скоро позицията е да има работещо предпроятие. Най-добре е да е частна компания, защото знаем, че не винаги държавата е най-добрия стопанин".

Според Владимиров е възможно да бъде назначен особен управител и по сегашното законодателство с по-тесни права, а в последствие законът да бъде прецизиран.

Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията: "Това е основата на базата, на която България може да поиска дерогация от министерството на финансите на 21 ноември. Ако няма особен управител до 21 ноември след това ще е много по-трудно да се поиска такъв лиценз от ОФАК, затова е важно това да се случи сега, продажбата може да я мислим и на следващ етап."

Бившият енергиен министър от кабинета "Петков" Александър Николов припомни, че в момента България държи акция, т.нар акция Първа от рафинерията.

"Държавата и към днешна дата има представител в Надзорния съвет, който е ултимативният управляващ орган в рафинерията. Откъдето аз не съм чул една фактическа цифра", каза Александър Николов, цитиран от БНТ .

По думите му, държавата трябва много внимателно да обмисля своите стъпки.

"Защото става въпрос за изключително много пари, ама говорим за много много пари, говорим за ефект от над 15 млрд. лева на годишна база. Рафинерията е ключова, не само за българия, не само за Балканите, но и за Югоизточна Европа. Ако някои хора решат, че ще създадат изкуствено криза, за да могат да се възползват от това, това е изключително грешно решение", допълни Николов.

Източник: NOVA

Какво означава „особен управител“

Според енергийни експерти, такъв управител ще има широки оперативни правомощия - да управлява дейността на дружеството, но без да се променя собствеността. Така държавата ще има по-голям контрол върху функционирането на компанията, което се счита за правилно решение от партии като "Да, България".

Източник: NOVA

Причините за мярката

Съществуват опасения за сигурността на доставките на горива, както и за това дали необходимите запаси за страната са осигурени. Компанията се намира в процес (или очакване) на трансформация, включително в контекста на продажба на активи. Промяната цели и засилване на регулаторния и държавния контрол в стратегически сектори.

Източник: NOVA

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл” в България

В понеделник премиерът Росен Желязков обяви, че вече са обсъдени имена за позицията на особен управител на рафинерията в Бургас. Назначаването му е условие, за да може „Лукойл” в България да продължи да работи и след 21 ноември. Тогава влизат в сила санкциите на САЩ срещу руската петролна компания и дружествата ѝ.

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право. Разликата е, че там те се назначават от общите събрания на дружествата, а не от държавата, какъвто е нашият случай. Иначе, според приетия в петък закон, той ще управлява компания изцяло с цел да може да се контролира паричният поток и трансакциите да не са в полза на Русия. Проблем обаче може да се окаже краткият срок, след който санкциите ще влязат в сила, защото най-вероятно ще трябва време и за допълнителна административна работа след промените в управлението.

Източник: NOVA

Кой ще поеме ръководството на рафинерията в Бургас?

Този въпрос се очаква да намери своя отговор скоро. „Има имена, които обсъждаме, така че в момента, в който влезе законът в сила, ще обявим техните имена”, посочи министър-председателят.

С вписването му в Търговския регистър особеният управител ще действа от името на акционерите, съдружниците и собствениците. Същите няма да имат право на глас и няма да се разпореждат с акциите и дяловете си след назначаването на особения управител от Министерския съвет.

„Едва ли не е налице национализация - че особеният управител ще може да встъпи в правата на акционерите, на тези, които са собственици на капитали, и след неговото вписване - дори да извършва цялостно управление”, коментира преподавателят по конституционно право Христо Орманджиев.

Така особеният управител на „Лукойл” ще може да извършва сделки с акции и дялове от капитала, както и да заявява вписването на промените в управлението. Средствата от продадените акции и облигации пък ще отиват в сметка в Българската банка за развитие. „Не може да бъде безконтролен, защото той ще действа единствено в рамките на закона”, подчерта премиерът, цитиран от NOVA .

Въпреки това, името на избраните е важно. „Съединените щати ще се произнесат тогава, когато има избрани конкретни лица. Аз силно съветвам нашите управляващи да бъдат поне двама човека - единият да бъде представител на авторитетна западна компания. Така ще се вдъхне доверие в обективността”, смята председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски. Според експерта каквото и да прави България, не трябва да разваля отношенията си с „Лукойл”, а времето, което остава до санкциите, може и да не е достатъчно за промените. „Избиране на процедури, приемане на наредба, провеждане на търгове за доставка на гориво, избиране на организационна структура и т.н. Ще се ползват кадрите от „Лукойл”, но въпреки всичко има нужда от нова организация на работа”, категоричен е той.

Според закона особеният управител няма да може да се разпорежда с имуществото на дружеството и да поема финансови задължения. „Отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда може да стане само въз основа на закон, при положение, че тази нужда не може да бъде задоволена по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение”, обясни конституционалистът Орманджиев.

Източник: NOVA

Как се управлява "Лукойл" в Германия?

В Германия LUKOIL оперира чрез филиал, който се занимава с търговия на смазочни материали и свързани нефтени/химически продукти. Управлението е организирано чрез конкретно посочени лица като упълномощени представители за Германия.

В германската клонова фирма LUKOIL Lubricants Europe GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, със седалище в Хамбург, управлението се осъществява чрез управляващи директори („Managing Directors“), които могат да представляват фирмата самостоятелно, пише Companyhouse.

На по-групово ниво, LUKOIL прилага централизирана система за управление и контрол на дъщерни дружества: във годишния им доклад се отбелязва, че моделът на корпоративно управление включва одобряване на материали от страна на „Management Committee“ и централизиран контрол над „material transactions“ на дъщерните дружества.

В публичното пространство няма пълна прозрачност за всички управленски механизми, нива на контрол, стратегическо участие и връзката с международната структура на компанията.

JUST IN🇷🇺❌🇺🇲🇬🇧UK, 🇫🇷France, 🇩🇪Germany, 🇪🇸Spain and 🇲🇩Moldova to face huge increase of Energy, gasoline, diesel and kerosene price amid Russian #Lukoil to cease Operations in Balkan, Europe and Africa on 21th Nov. pic.twitter.com/mFEcKJbUpQ — RKM (@rkmtimes) November 7, 2025

Санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

През октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи първия си значителен пакет санкции на Русия, насочен към две водещи нефтени компании - "Лукойл" и "Роснефт", след като заяви, че е разочарован от това, че Москва не е спряла офанзивата си.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на "Лукойл" и "Роснефт" в САЩ и забрана за американски компании да извършват бизнес с тях, пише France 24.

Двете компании, които произвеждат 55 процента от руския петрол, бяха включени и в списъка SDN на санкционирани субекти - регистър, който следва много държави и който се счита за рисков в бизнес средите.

Вашингтон даде на фирмите, работещи с руските компании, срок от един месец да прекратят връзките си, в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции, които ще им попречат да използват американски банки, търговци, превозвачи и застрахователи.