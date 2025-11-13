"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

К омпанията "Лукойл" е поискалa от Съединените щати да удължат отлагането на санкциите за част от операциите, съобщава агенция "Ройтерс", цитирана от ТАСС.

Компанията е изпратила искане до Министерството на финансите на САЩ, тъй като се нуждае от повече време за изпълнение на задълженията и разглеждане на предложения за продажба на активи, съобщава агенцията, позовавайки се на свои източници.

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Lukoil has asked the U.S. Treasury for more time to wind down transactions before sanctions fully kick in on Nov. 21.



The company says it needs the extension to wrap up existing deals and review bids for its international assets.



През октомври американското финансово ведомство обяви санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", но едновременно с това публикува няколко общи лиценза. Според тези документи до 21 ноември е разрешено извършването на операции с двете компании и техните дъщерни структури, които са необходими за прекратяване на дейността им, както и за продажба или прехвърляне на дългови задължения и активи, или за закупуване на стоки и услуги на обекти на "Лукойл" извън Русия.

По информация на "Ройтерс", "Лукойл" е поискал удължаване, тъй като има нужда от повече време, за да изпълни текущите си ангажименти и да разгледа предложенията за продажба на своите активи.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

След въвеждането на санкциите от страна на САЩ и Обединеното кралство, "Лукойл" съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи. Компанията получи предложение от международната петролна търговска фирма Gunvor за покупката на Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания.

Министерството на финансите на САЩ обаче заяви, че няма да издаде лиценз на Gunvor, който би ѝ позволил да извършва бизнес и да получава печалба, докато конфликтът в Украйна не приключи. От ведомството не уточниха за кой точно лиценз става дума, но впоследствие Gunvor оттегли предложението си за покупка на международните активи на "Лукойл".

Лукойл прие оферта за изкупуване на активите ѝ

По данни на Bloomberg, правителствата на някои европейски и близкоизточни страни предприемат стъпки, за да запазят дейността на чуждестранните активи на "Лукойл" след въвеждането на санкциите срещу компанията. Това се отнася по-специално за България и Молдова.

По-рано "Лукойл" обяви форсмажор на свое находище в Ирак, а на 12 ноември президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че нефтопреработвателният завод Petrotel, собственост на "Лукойл", може временно да премине под контрола на румънските власти.

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова по-рано заяви, че новите санкции срещу руските компании няма да създадат проблеми за Русия, тъй като страната вече е развила устойчив имунитет към подобни рестрикции.