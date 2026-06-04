България

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

Природният феномен превърна центъра на града в неочаквана атракция

4 юни 2026, 09:32
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С тотици малки жаби се появиха около площад „Тройката“ в центъра на Бургас и превърнаха една от най-оживените части на града в необичайна атракция. Кадри с подскачащите земноводни бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха различни реакции, от умиление и любопитство до призиви за премахването им от района.

До обяд броят на жабчетата значително намалява, след като гларуси започват да се възползват от неочакваното изобилие на лесна плячка. Докато едни минувачи внимателно заобикалят животните, за да не ги настъпят, други спират, за да ги снимат.

„Вечер са доста повече, особено в долната част, където са фонтанчетата. Даже едни деца им се радваха, събираха ги. Хората се радват. Атракция са“, разказа жител на града.

Турист също не скри изненадата си от гледката: „Мисля, че е много интересно. Намирам се на главния площад на Бургас, човек не очаква да види точно това.“

Източник: iStock

Според специалистите появата на жаби в района не е необичайна. Причината е изоставен терен в центъра на Бургас, който повече от 25 години остава незастроен заради съдебни спорове. През това време природата постепенно е завладяла мястото, а образувалият се водоем се е превърнал в естествено местообитание за различни видове.

„Това са нормални процеси, свързани с по-интензивния дъждовен сезон и с наличието на това необичайно място. Природата се е вмъкнала съвсем естествено в това необитаемо пространство и вътре има наистина голям водоем“, обясни експерт.

В момента е периодът на размножаване и новото поколение жаби започва своята естествена миграция. Необичайната гледка привлече вниманието не само на минувачите, но и на еколози, зоолози и учени.

Заради опасностите, които крият автомобилният трафик, пешеходците и градските птици, специалисти от Природонаучния музей в Бургас организираха акция по събирането и преместването на жабчетата към по-безопасни водоеми.

„Това не ни е за първи път. Аз лично съм участвал в подобни спасителни дейности и в София, в Южен парк, за същия вид крастави жаби. Зелената крастава жаба е типичен вид за градска среда. Свикнала е с хората и се среща в зелените площи“, обясни специалист.

Източник: iStock

Експертите подчертават, че видът е напълно безопасен за хората и въпреки името си не е преносител на краста.

Очаква се миграцията на жабчетата да продължи още няколко дни.

Междувременно съдбата на терена, известен сред местните като „Жабарника“, вече е решена. След международен конкурс за обновяване на градския център предстои мястото да бъде преобразено в обществено пространство.

„Имаме над 140 участници, които искат да преобразят това пространство. Оттук нататък този водоем няма да остане в сегашния си вид. Там ще има обществено пространство за бургазлии“, посочиха от екипа по проекта.

 

Източник: NOVA    
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