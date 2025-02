Кръстиха нов вид жаби на Леонардо ди Каприо

Н ов вид жаба беше открит в Еквадор и беше наречен Phyllonastes Dicaprioi в чест на Леонардо ди Каприо. Но не, не защото е привлечен само от млади женски.

Жабата е кръстена на 50-годишния актьор като признание за усилията му в областта на опазването на околната среда. Вместо да подскача из Холивуд, Phyllonastes Dicaprioi обитава Западната планинска гора в провинция Ел Оро, Еквадор. Тя е малка, кафява и има характерни по-тъмни петна по тялото си.

В сравнение със сестринската си група Phyllonastes, жабата Dicaprioi има по-особена форма на пръстите си и по-голяма дължина на тялото. Тя се среща на надморска височина между 1330 и 1705 метра.

Жабата беше намерена от екип изследователи от Еквадорския национален институт по биоразнообразие, Католическия университет в Еквадор и Университета на Сан Франциско в Кито (USFQ). Заедно с нея бяха идентифицирани още шест нови вида жаби, сред които Phyllonastes Cerrogolondrinas, Phyllonastes Ecuadoriensis и Phyllonastes Macuma, както и Phyllonastes Plateadensis, Phyllonastes Sardinayacu и Phyllonastes Personinus.

Изследователите посветиха откритието си на Леонардо ди Каприо заради активната му дейност в подкрепа на природозащитни инициативи. Още през 1998 г. той основа Фондация "Леонардо ди Каприо", която се фокусира върху опазването на околната среда и устойчивото развитие.

През последните години актьорът публично се противопостави на сондажния проект в националния парк Ясуни в Еквадор, като призова за закриването на петролния блок 43-ITT, застрашаващ уникалната екосистема в региона.

Phyllonastes Dicaprioi не е първата жаба, свързана с неговото име. Преди време еквадорската дългоноса жаба арлекин беше наречена неофициално „жабата арлекин на Леонардо ди Каприо“ заради неговата подкрепа за опазването на този застрашен вид.

В публикация във Facebook Университетът на Сан Франциско в Кито (USFQ) заяви:

„Имаме удоволствието да обявим голям пробив в познанията за малките сухоземни жаби в Еквадор. Това проучване подчертава значението на защитата на уникалните местообитания, където живеят тези видове.“

Учените добавиха, че имената на новите видове отразяват връзката им с околната среда и културата – някои са кръстени на географските области, където са открити, а други отдават почит на ключови фигури в природозащитата.

