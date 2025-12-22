Японски учени откриха в жаби бактерия, елиминираща тумори

Я понски изследователи идентифицираха в амфибиите бактерия, способна да елиминира тумори при мишки с ефективност, превъзхождаща настоящите терапии.

Влечугите и земноводните съчетават няколко фактора, които увеличават риска от развитие на ракови тумори. Например, те живеят в местообитания, богати на патогени, и имат дълъг живот в сравнение с размера си, което ги подлага на естествен екстремен клетъчен стрес. Въпреки тези условия, тези диви животни много рядко развиват спонтанни тумори.

Ето защо изследователи от Японския институт за напреднали науки и технологии (JAIST) решиха да се заинтересуват от чревните микроби на различни земноводни. Тяхното проучване, публикувано в New Atlas, показва, че бактерия от червата на японски жаби „проявява забележително силни способности за унищожаване на тумори“, когато се прилага интравенозно, като превъзхожда настоящите стандартни терапии и проправя пътя за изцяло нов подход към лечението на рака.

Изследователите подозираха, че част от защитата срещу рака при жабите може да идва от микробите, а не само от самите клетки. За своето проучване екипът изолира 45 бактериални щама от жаби, тритони с огнен корем и японски тревни гущери. След това чрез скрининг списъкът беше съкратен до девет микроби с антитуморни ефекти, като бактерията Ewingella americana, изолирана от жабите, показа най-изразена реакция.

„Ewingella americana проявява забележително силна цитотоксична активност, с характерната за факултативните анаеробни бактерии способност за селективно насочване към тумора“, отбелязват изследователите в проучването си.

„Лечението с Ewingella americana значително превъзхожда стандартните терапии в проучванията за регресия на тумора“, добавят те.

Изследователите са приложили еднократна интравенозна инжекция с Ewingella americana на мишки с колоректален рак и това е довело до пълно елиминиране на туморите при всички лекувани индивиди. Реакцията не само е била бърза, но изглежда е осигурила и дълготрайна защита на мишките: когато те са били изложени отново на ракови клетки, никоя от тях не е развила нови тумори. Това предполага, че лечението предизвиква дългосрочна имунна памет.

Тази ефективност се обяснява с двойния механизъм, с който бактерията разполага, за да унищожава раковите клетки. Първо, тя има естествен афинитет към бедните на кислород среди на солидните тумори, което й позволява да увеличи популацията си около 3000 пъти само за 24 часа, без да се разпространява в здравите органи или тъкани. След това Ewingella americana е способна да унищожи директно тумора благодарение на токсините, които секретира в него.

Успоредно с това изследователите наблюдаваха, че бактериалната инвазия е предизвикала естествен имунен отговор и че туморите бързо са били наводнени с имунни клетки, придружени от увеличение на възпалителните сигнални молекули. Комбинираният ефект е бил генерализирана туморна клетъчна смърт, предизвикана както от директното действие на чуждата чревна бактерия, така и от имунната система на гостоприемника.

Разбира се, тези резултати са предварителни и експериментални. Освен това, макар че човешките и миши тумори споделят много молекулни маркери, включително много общи гени, съществуват разлики в нивото на естествените ни имунни реакции. Въпреки това, това е обещаващ нов път за иновативна терапия срещу рака, използваща естествени бактерии.