Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

В района се появяват черни жаби, вълци, устойчиви на рак, и нов вид куче

4 ноември 2025, 13:13
Н а 26 април 1986 година тест в реактор номер четири на АЕЦ "Чернобил" в днешна Украйна доведе до прегряване и серия от експлозии - най-тежката ядрена авария в историята, пише Daily Mail.

Съветските власти бързо установяват "Чернобилска зона за отчуждение", 30-километров периметър без достъп за населението, който и до днес остава почти необитаем и е превърнат в убежище за диви животни, от безстопанствени кучета до диви коне.

Но как радиацията в тази зона, която по площ съперничи на Национален парк "Йосемити", е повлияла на животните, които живеят там?

Според учени някои от тях вече показват разлики в сравнение с представители от други региони, а част от тези промени могат да бъдат описани като "суперсили".

Фоновото облъчване е до 100 пъти по-високо от това в близкия Киев, но експерти все още спорят доколко това се дължи на самата радиация и доколко на отсъствието на хора.

Въпреки опасността зоната е безопасна за кратки посещения и ежегодно привлича туристи. Посетителите са предупреждавани да не напускат обозначените маршрути и да не консумират риба или гъби, тъй като могат да съдържат високи нива на радиация.

След инцидента централата продължава да работи, а останалите реактори произвеждат електроенергия до 2000 година.

  • Черните жаби на Чернобил

Изследвания показват, че жабите около разрушения реактор са станали значително по-тъмни, според учените това е адаптация към радиацията.

Източните дървесни жаби, които притежавали повече меланин, били по-защитени и съответно с по-голям шанс за оцеляване. Така популацията постепенно се доминира от почти черни екземпляри.

Екип, ръководен от биолога Пабло Бурако, пише през 2016 година, че вероятно "бързата еволюция" се е случила непосредствено след аварията, когато нивата на радиация са били най-високи.

  • Бактерии със "свръхспособности"

При лястовици, живеещи в зоната, учените откриват бактерии по перата им, които се възпроизвеждат и процъфтяват дори при директно облъчване с гама лъчи.

Изследване, публикувано през 2016 година в списание Scientific Reports, заключава, че радиацията може да е ключов еволюционен фактор за бактериите, принуждавайки ги да развиват механизми за устойчивост.

  • Вълци, устойчиви на рак

Вълците в Чернобилската зона за евакуация показват генетични изменения в имунната система, които ги правят по-устойчиви на рак.

Екип, воден от еволюционния биолог Кара Лав от Принстънския университет, поставя GPS нашийници с дозиметри на вълци и анализира кръвни проби.

Данните разкриват мутации в гени, свързани с ракови заболявания. Това са промени, които изглежда увеличават устойчивостта на животните към ефектите от радиацията.

Учените се надяват, че това може да помогне в разработването на лечения и при хора.

  • Нов вид куче?

Днес хиляди безстопанствени кучета живеят в зоната, повечето са потомци на домашни любимци, изоставени след аварията.

Проучване на Университета на Южна Каролина върху ДНК на 302 от тези кучета показва значителни генетични различия в сравнение с популациите извън зоната.

"Индивидите от района на централата и от град Чернобил са генетично различни", посочват учените.

Тепърва предстои да се установи доколко радиацията е причина за промените.

Генетикът Елейн Острендър пита:

"Имат ли мутации, които им позволяват да живеят и да се размножават успешно в тази среда? Какви предизвикателства срещат и как са се адаптирали генетично?"

Аномалиите в Чернобил продължават да предизвикват интерес сред учени по света. Останала без човешко присъствие, зоната се е превърнала в огромна лаборатория на открито, свидетелство за това как природата намира начин да оцелее дори в най-екстремни условия.

Източник: Daily Mail    
