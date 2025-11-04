Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Н а 26 април 1986 година тест в реактор номер четири на АЕЦ "Чернобил" в днешна Украйна доведе до прегряване и серия от експлозии - най-тежката ядрена авария в историята, пише Daily Mail.
Съветските власти бързо установяват "Чернобилска зона за отчуждение", 30-километров периметър без достъп за населението, който и до днес остава почти необитаем и е превърнат в убежище за диви животни, от безстопанствени кучета до диви коне.
Но как радиацията в тази зона, която по площ съперничи на Национален парк "Йосемити", е повлияла на животните, които живеят там?
Според учени някои от тях вече показват разлики в сравнение с представители от други региони, а част от тези промени могат да бъдат описани като "суперсили".
Фоновото облъчване е до 100 пъти по-високо от това в близкия Киев, но експерти все още спорят доколко това се дължи на самата радиация и доколко на отсъствието на хора.
Въпреки опасността зоната е безопасна за кратки посещения и ежегодно привлича туристи. Посетителите са предупреждавани да не напускат обозначените маршрути и да не консумират риба или гъби, тъй като могат да съдържат високи нива на радиация.
След инцидента централата продължава да работи, а останалите реактори произвеждат електроенергия до 2000 година.
- Черните жаби на Чернобил
Изследвания показват, че жабите около разрушения реактор са станали значително по-тъмни, според учените това е адаптация към радиацията.
Източните дървесни жаби, които притежавали повече меланин, били по-защитени и съответно с по-голям шанс за оцеляване. Така популацията постепенно се доминира от почти черни екземпляри.
Екип, ръководен от биолога Пабло Бурако, пише през 2016 година, че вероятно "бързата еволюция" се е случила непосредствено след аварията, когато нивата на радиация са били най-високи.
The mutant frogs of Chernobyl: Scientists say the exclusion zone could be SAFE for humans - as study reveals bizarre black amphibians live just as long as their green counterparts https://t.co/5MstLk4POa pic.twitter.com/kn8IMHx6mh— Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2024
- Бактерии със "свръхспособности"
При лястовици, живеещи в зоната, учените откриват бактерии по перата им, които се възпроизвеждат и процъфтяват дори при директно облъчване с гама лъчи.
Изследване, публикувано през 2016 година в списание Scientific Reports, заключава, че радиацията може да е ключов еволюционен фактор за бактериите, принуждавайки ги да развиват механизми за устойчивост.
🚨: Fungus found growing on the walls of Chernobyl evolved to literally eat nuclear radiation— All day Astronomy (@forallcurious) October 29, 2025
In the radioactive ruins of Chernobyl, scientists discovered a black fungus with an extraordinary talent: it feeds on radiation.
Cladosporium sphaerospermum, found growing on the walls… pic.twitter.com/aEToCcJwTb
- Вълци, устойчиви на рак
Вълците в Чернобилската зона за евакуация показват генетични изменения в имунната система, които ги правят по-устойчиви на рак.
Екип, воден от еволюционния биолог Кара Лав от Принстънския университет, поставя GPS нашийници с дозиметри на вълци и анализира кръвни проби.
Данните разкриват мутации в гени, свързани с ракови заболявания. Това са промени, които изглежда увеличават устойчивостта на животните към ефектите от радиацията.
Учените се надяват, че това може да помогне в разработването на лечения и при хора.
Chernoybl's 'mutants': Cancer-resistant wolves and black frogs that live in #nuclear wasteband #Scientists have reported that Chernobyl's remaining high levels of radiation have made some animals resistant to cancer. It’s been almost 38 years since the Chernobyl nuclear disaster… pic.twitter.com/5OsjIRT9ws— CHAUDHRY IMRAN (@chimran55) February 20, 2024
- Нов вид куче?
Днес хиляди безстопанствени кучета живеят в зоната, повечето са потомци на домашни любимци, изоставени след аварията.
Проучване на Университета на Южна Каролина върху ДНК на 302 от тези кучета показва значителни генетични различия в сравнение с популациите извън зоната.
"Индивидите от района на централата и от град Чернобил са генетично различни", посочват учените.
Тепърва предстои да се установи доколко радиацията е причина за промените.
Several stray dogs near the Chernobyl nuclear power plant have mysteriously turned blue, baffling caretakers from the Dogs of Chernobyl group.— Mr Commonsense (@fopminui) October 31, 2025
Genetic studies show these dogs have developed resistance to radiation and heavy metals over the years. pic.twitter.com/REVpAlsVey
Генетикът Елейн Острендър пита:
"Имат ли мутации, които им позволяват да живеят и да се размножават успешно в тази среда? Какви предизвикателства срещат и как са се адаптирали генетично?"
Аномалиите в Чернобил продължават да предизвикват интерес сред учени по света. Останала без човешко присъствие, зоната се е превърнала в огромна лаборатория на открито, свидетелство за това как природата намира начин да оцелее дори в най-екстремни условия.
Вижте в нашата галерия: Радиоактивните животни от Чернобил