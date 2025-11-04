Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Н а 26 април 1986 година тест в реактор номер четири на АЕЦ "Чернобил" в днешна Украйна доведе до прегряване и серия от експлозии - най-тежката ядрена авария в историята, пише Daily Mail .

Съветските власти бързо установяват "Чернобилска зона за отчуждение", 30-километров периметър без достъп за населението, който и до днес остава почти необитаем и е превърнат в убежище за диви животни, от безстопанствени кучета до диви коне.

Но как радиацията в тази зона, която по площ съперничи на Национален парк "Йосемити", е повлияла на животните, които живеят там?

Според учени някои от тях вече показват разлики в сравнение с представители от други региони, а част от тези промени могат да бъдат описани като "суперсили".

Фоновото облъчване е до 100 пъти по-високо от това в близкия Киев, но експерти все още спорят доколко това се дължи на самата радиация и доколко на отсъствието на хора.

Въпреки опасността зоната е безопасна за кратки посещения и ежегодно привлича туристи. Посетителите са предупреждавани да не напускат обозначените маршрути и да не консумират риба или гъби, тъй като могат да съдържат високи нива на радиация.

След инцидента централата продължава да работи, а останалите реактори произвеждат електроенергия до 2000 година.

Черните жаби на Чернобил

Изследвания показват, че жабите около разрушения реактор са станали значително по-тъмни, според учените това е адаптация към радиацията.

Източните дървесни жаби, които притежавали повече меланин, били по-защитени и съответно с по-голям шанс за оцеляване. Така популацията постепенно се доминира от почти черни екземпляри.

Екип, ръководен от биолога Пабло Бурако, пише през 2016 година, че вероятно "бързата еволюция" се е случила непосредствено след аварията, когато нивата на радиация са били най-високи.

The mutant frogs of Chernobyl: Scientists say the exclusion zone could be SAFE for humans - as study reveals bizarre black amphibians live just as long as their green counterparts https://t.co/5MstLk4POa pic.twitter.com/kn8IMHx6mh — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2024

Бактерии със "свръхспособности"

При лястовици, живеещи в зоната, учените откриват бактерии по перата им, които се възпроизвеждат и процъфтяват дори при директно облъчване с гама лъчи.

Изследване, публикувано през 2016 година в списание Scientific Reports, заключава, че радиацията може да е ключов еволюционен фактор за бактериите, принуждавайки ги да развиват механизми за устойчивост.

🚨: Fungus found growing on the walls of Chernobyl evolved to literally eat nuclear radiation



In the radioactive ruins of Chernobyl, scientists discovered a black fungus with an extraordinary talent: it feeds on radiation.



Cladosporium sphaerospermum, found growing on the walls… pic.twitter.com/aEToCcJwTb — All day Astronomy (@forallcurious) October 29, 2025

Вълци, устойчиви на рак

Вълците в Чернобилската зона за евакуация показват генетични изменения в имунната система, които ги правят по-устойчиви на рак.

Екип, воден от еволюционния биолог Кара Лав от Принстънския университет, поставя GPS нашийници с дозиметри на вълци и анализира кръвни проби.

Данните разкриват мутации в гени, свързани с ракови заболявания. Това са промени, които изглежда увеличават устойчивостта на животните към ефектите от радиацията.

Учените се надяват, че това може да помогне в разработването на лечения и при хора.

Chernoybl's 'mutants': Cancer-resistant wolves and black frogs that live in #nuclear wasteband #Scientists have reported that Chernobyl's remaining high levels of radiation have made some animals resistant to cancer. It’s been almost 38 years since the Chernobyl nuclear disaster… pic.twitter.com/5OsjIRT9ws — CHAUDHRY IMRAN (@chimran55) February 20, 2024

Нов вид куче?

Днес хиляди безстопанствени кучета живеят в зоната, повечето са потомци на домашни любимци, изоставени след аварията.

Проучване на Университета на Южна Каролина върху ДНК на 302 от тези кучета показва значителни генетични различия в сравнение с популациите извън зоната.

"Индивидите от района на централата и от град Чернобил са генетично различни", посочват учените.

Тепърва предстои да се установи доколко радиацията е причина за промените.

Several stray dogs near the Chernobyl nuclear power plant have mysteriously turned blue, baffling caretakers from the Dogs of Chernobyl group.



Genetic studies show these dogs have developed resistance to radiation and heavy metals over the years. pic.twitter.com/REVpAlsVey — Mr Commonsense (@fopminui) October 31, 2025

Генетикът Елейн Острендър пита:

"Имат ли мутации, които им позволяват да живеят и да се размножават успешно в тази среда? Какви предизвикателства срещат и как са се адаптирали генетично?"

Аномалиите в Чернобил продължават да предизвикват интерес сред учени по света. Останала без човешко присъствие, зоната се е превърнала в огромна лаборатория на открито, свидетелство за това как природата намира начин да оцелее дори в най-екстремни условия.