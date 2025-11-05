Заседанието на НСТС няма да се състои

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

З аседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет.

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

Работодателски организации отказаха да влязат на заседанието на тристранния съвет. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

В програмата на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.