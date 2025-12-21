Гранични полицаи разбиха организирана наркогрупа

Г ранични полицаи от Регионална дирекция "Гранична полиция" – Кюстендил разбиха организирана престъпна група за разпространение на наркотици, съобщиха от пресцентъра на МВР. Петима от задържаните остават в ареста.

Специализираната полицейска операция е осъществена на 17 декември, като в нея са се включили и служители от сектор „Оперативно-издирвателна дейност“, сектор „Специални тактически действия“, Гранично полицейско управление (ГПУ) – Благоевград, ГПУ – Златарево и ГПУ – Гюешево.

Проверени са общо 16 адреса и автомобили на територията на общините Благоевград, Симитли и Петрич. Граничните полицаи са установили и иззели 10, 364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ – Благоевград.

Задържани са седем души от Благоевградска област за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от тях – мъже на възраст от 34 до 53 г., са привлечени като обвиняеми. С постановление на наблюдаващия прокурор им е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Вчера, 20 декември, с решение на съда на петимата задържани са наложени постоянни мерки „задържане под стража“. Работата по случая продължава, информират от МВР.

На 15 декември МВР съобщи, че седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Единият от задържаните е началник на столичното Пето РУ, каза тогава директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж.