Двама македонски граждани загинаха при тежка катастрофа в Сърбия

Д вама македонски граждани, мъж и жена от албански произход, загинаха рано тази сутрин при тежък пътнотранспортен инцидент, станал на магистралата Белград-Ниш, на пътния възел Умчари, съобщи „Макфакс“.

Инцидентът е станал, когато лек автомобил "Сеат" с немски регистрационни номера е излязъл от пътя. Според неофициална информация, водачът е загубил контрол над превозното средство, ударил се е в мантинела и пътен знак, след което колата се е озовала извън пътното платно. Компетентните органи продължават разследването, за да установят напълно обстоятелствата, при които е възникнала катастрофата.