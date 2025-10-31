България

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

31 октомври 2025, 11:34
Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК
Е то какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата в зависимост от възрастта им!

До навършване на едномесечна възраст на детето:

  • Анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето – до 2 прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.
  • До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар – първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето.
  • При липса на избран личен лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора на личен лекар.
  • НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение. Те работят към  общопрактикуващия лекар регистрирана амбулатория за здравни грижи със сключен договор с ОПЛ. Медицинските сестри, акушерки или лекарски асистенти не сключват договор за работа с НЗОК/РЗОК. Това могат да направят само чрез общопрактикуващите лекари, които наемат, по преценка, медицински персонал.

След 1-я месец до навършване на 1 година:

  • Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие – 1 път месечно в рамките на календарния месец, измерване на обиколка на глава и гърди – през първите 6 месеца след раждането – при всеки преглед; 1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед.
  • Обща оценка на зрението – ориентировъчно, обща оценка на слух – 2 пъти годишно, на шестмесечна и едногодишна възраст.
  • Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия – 2 пъти, при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст.
  • Ехографско изследване на отделителна система – еднократно на шестмесечна възраст.
  • Преглед за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология – еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст.
  • Медико-диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно при навършване на шестмесечна и една годишна възраст за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC – седимент в урината, изследване на албумин в урината.

От 1 до 2 години:

  •  анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие – 4 пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца.

От 2 до 7 години:

  • анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – 2 пъти годишно, през период не по-малък от 4 месеца.
  • оценка на психично и физическо развитие – 1 път годишно.
  • оценка на зрителна острота - ориентировъчно – 1 път на 5-годишна възраст.

Медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ - един път на 3-годишна възраст. Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана – един път годишно.

От 7 до 18 години:

  •  анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) – 1 път за календарната година.

Провеждат се следните медико-диагностични изследвания: ПКК-поне 8 показателя, Урина (химично изследване и седимент)-на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст; Кръвна захар, Триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол – на 16-годишна възраст.

Полезен акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на 16 години.

Профилактичните прегледи за хората над 18 години

Здравноосигурените граждани над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, имат право на един задължителен профилактичен преглед през съответната календарна година. Не може личният лекар да откаже извършването му. Това е негово задължение.

Задължителни ли са профилактичните прегледи?

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни.

Как да разберете на какви профилактични прегледи имате право?

Всеки общопрактикуващ (личен) лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18-годишна възраст.

В амбулаторията на личния лекар, на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният график на личния лекар, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност.

Общопрактикуващият лекар в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ е длъжен да предостави по разбираем начин информация на пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания.

Какви са профилактичните прегледи за лицата над 18 години според възрастта им?

Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст – жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед за календарната година. Той се осъществява от общопрактикуващия (личния) лекар и включва:

  •  анамнеза и подробен статус;
  • изчисляване на индекс на телесна маса;
  • оценка на психичен статус;
  • изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)
  • измерване на артериално налягане;
  • електрокардиограма (ЕКГ);
  • изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.
  • Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск.

Останалите изследвания, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група:

от 20 до 65-годишна възраст (жени и мъже):

  • Пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация;
  • урина (химично изследване и седимент), пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест;
  • определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40-, 45-, 50-, 55- и 60-годишна възраст.
  • жени ≥ 30-годишна възраст – мануално изследване на млечни жлези – ежегодно;
  • жени от 30- до 50-годишна възраст – ехографско изследване на млечни жлези – веднъж на 2 години;

жени от 30- до 40-годишна възраст:

  • Преглед от акушер-гинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитологично изследване на материал от шийката на матката– ежегодно, а след две негативни цитологични изследвания – веднъж на 3 години;

мъже ≥ 40-годишна възраст и жени ≥ 50 години:

  • изследване на триглицериди;
  • общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на сърдечно-съдов (СС) риск за лица без сърдечно-съдови заболявания; захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН);
  • LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години;

мъже ≥ 45-годишна възраст – PSA - общ и свободен – ежегодно;

жени от 45- до 69-годишна възраст включително – мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години;

жени  ≥ 70-годишна възраст - мамография на млечни жлези – веднъж на 3 години.

над 65-годишна възраст (жени и мъже):

  • ПКК – ежегодно за календарна година;
  • триглицериди – един път на 5 години;
  • общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години;
  • LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.

И още:

От 2024 г. в Националния рамков договор за медицински дейности към основния пакет за профилактични прегледи за отделните възрастови групи са включени и допълнителни изследвания, както следва:

Жените от 30 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при данни от мамографското изследване за  риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза ОПЛ задължително насочва ЗОЛ за консултация  с лекар специалист по хирургия или акушерскво и гинекология.

Жените на и над 70 години имат право на мамография на млечна жлеза веднъж на 3 години.

Променя се минималната възраст за изследване на туморен маркер при мъжете от 50 на 45 години.

На всеки пет години всички имат право на профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания, което на практика означава, че хората, навършили 40-годишна възраст, на всеки пет години след това до навършване на 60 годишна възраст, към годишните профилактични прегледи ще могат да направят изследване за хепатит B и С – инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност.

Защо са важни профилактичните прегледи?

При провеждането на профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст, общопрактикуващият лекар (ОПЛ) формира следните групи от лица с риск за развитие на заболяване:

  • лица с риск от/за развитие на сърдечно-съдови заболявания;
  • лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2;
  • лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката;
  • лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза;
  • лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;
  • лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата;
  • лица с риск към затлъстяване
  • лица с рисков фактор тютюнопушене.

Източник: Агенция "Фокус"    
профилактични прегледи НЗОК деца възрастни личен лекар медицински изследвания възрастови групи здравноосигуряване ранна диагностика женско здраве
