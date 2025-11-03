България

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

Предстои съгласуването на проектозакона в НСТС, приемането му от МС и окончателното му гласуване в НС

3 ноември 2025, 11:22
Източник: БГНЕС

Н адзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на НОИ. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения, посочват още от пресцентъра.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

Преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт социалният министър Борислав Гуцанов посочи пред журналисти, че за 2026 г. се предвижда от 780 лв. майчинските през втората година да станат 900 лв. Той обяви още, че минималната работна заплата се определя според сегадействащия закон и става 1213 лв.

Пенсиите ще бъдат осъвременени толкова, колкото процента покаже швейцарското правило, около 8%, каза Гуцанов. По думите му какъв ще е точният процент ще стане ясно през първата или втората седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите слоеве да бъдат засегнати, обобщи министърът.

Попитан защо се e наложила промяна в първоначалните параметри на проектобюджета на държавното обществено осигуряване, Гуцанов каза, че е важен крайният резултат.

На въпрос за дотирането на пенсиите от държавата, министърът каза: „Това е причината най-вероятно Министерството на финансите да иска повишаване с два пункта на ДОО“. „Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии“, уточни министърът.

„Една голяма сума – малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета“, заяви Гуцанов. Министерството на финансите вижда, че тези средства не достигат и най-вероятно това е била причината, каза той относно предвиденото увеличение на пенсионната вноска. 

Миналата сряда Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Срещу него се обявиха представители на синдикатите и бизнеса, членове на Надзорния съвет на НОИ.

Два дни по-късно от Съвета за съвместно управление обявиха, че е постигнато съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет.

Ще бъде предложена минимална работна заплата в размер на 620 евро (1213 лева), обяви Деница Сачева (ГЕРБ-СДС).

Източник: Петра Куртева/БТА    
