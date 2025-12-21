Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

В одещата на риалити формата „Игри на волята“ Ралица Паскалева разкри в подкаста „Храмът на историите“ на Мариян Станков детайли от личния си живот, кариерата и вярата си. Тя говори за трудния си тийнейджърски период, за брака си с Теодор Тодоров-Теди, за работата в предаването и за реакцията си след ареста на колегата ѝ Димо Алексиев.
- Тийнейджърски бунт и избор на професия
Паскалева определя себе си като аутсайдер в гимназиалните години. Завършила е Първа езикова гимназия във Варна, но не се е чувствала част от средата там.
„Аз винаги съм била аутсайдер. Един от най-трудните ми периоди беше гимназията ми. Аз се чувствах много зле там. Аз не комуникирах с тези хора.“
Тя дружала с ученици от хуманитарната гимназия – художници и скулптори. Променяла външния си вид – подстригвала се много късо, боядисвала косата си в червено, правила татуировки и пиърсинги.
Решението да кандидатства в НАТФИЗ взела след сън в 12-и клас. Обявила го пред класа, а съученик ѝ коментирал: „Да бе, успех. Те там приемат много трудно. Само с връзки.“
„Тези думи ги помня и до днес. Много ме заболява от тях.“
Паскалева обясни, че предпочита киното и телевизията пред театъра заради разнообразието.
„За мен еднообразието е равно на смърт. Не мога да си представя да играя 200 пъти едно представление.“
- Заблуди за ролята ѝ в „Игри на волята“
Водещата отрече често срещаното мнение, че тя и екипът решават съдбата на участниците.
„Най-голямата кардинална заблуда е, че от мен нещо зависи. Съжалявам, не владея цялото съдържание.“
Тя подчерта, че снимачният процес е изключително натоварващ – без почивен ден от първия до последния снимачен ден, с работен ден над 12 часа.
„Ние нямаме почивен ден. Снимачният ни ден продължава изключително дълго, над 12 часа.“
- Бракът с Теодор Тодоров
Паскалева потвърди, че е омъжена за Теодор Тодоров, но бракът не е от настоящата година, както се спекулирало в медиите.
„Оженихме се още преди да се появи второто ни дете. Просто не е било афиширано.“
Сватбата била скромна, без професионален фотограф и без публичност.
„Не искахме да бъде комерсиално. Винаги съм си го представяла извън кутията.“
Тя отрече твърденията, че е разрушила предишното семейство на съпруга си.
„Теодор е разведен няколко години преди да се запознае с мен. Това е много лесно проверяемо.“
Ралица Паскалева и Теодор Салпаров: Влюбени сме
- Реакция след ареста на Димо Алексиев
След новината за шофиране в нетрезво състояние от Димо Алексиев Паскалева изпитала тъга. Публикацията ѝ с песента „Keeping Your Head Up“ била предназначена лично за него.
„Тази публикация никога не е била за хората. Тя е за Димо.“
Тя подчерта лоялността си като приятел.
„Никога не бих изоставила някой, който е допуснал грешка. Аз съм от хората, които биха подали ръка.“
- Вяра и послание
Паскалева разкри, че е спазвала петгодишен пост и молитва за конкретна причина, но не получила желания резултат по очаквания начин.
„28 минути беше яростта ми. И в следващия момент разбрах, че и другото е отговор.“
В заключение тя пожела на хората:
„Дори в трудните сезони през техния живот, да се опитат да пуснат юздата [...] и да знаят, че Бог е в контрол.“