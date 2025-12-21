Любопитно

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Тя отрече твърденията, че е разрушила предишното семейство на съпруга си

21 декември 2025, 12:53
Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"
Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината
Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара

Принц Хари и Меган Маркъл продават вечеря с тях за 100 000 долара
Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо
Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл
На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес
Лекар разкрива как

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

В одещата на риалити формата „Игри на волята“ Ралица Паскалева разкри в подкаста „Храмът на историите“ на Мариян Станков детайли от личния си живот, кариерата и вярата си. Тя говори за трудния си тийнейджърски период, за брака си с Теодор Тодоров-Теди, за работата в предаването и за реакцията си след ареста на колегата ѝ Димо Алексиев.

  • Тийнейджърски бунт и избор на професия

Паскалева определя себе си като аутсайдер в гимназиалните години. Завършила е Първа езикова гимназия във Варна, но не се е чувствала част от средата там.

„Аз винаги съм била аутсайдер. Един от най-трудните ми периоди беше гимназията ми. Аз се чувствах много зле там. Аз не комуникирах с тези хора.“

Тя дружала с ученици от хуманитарната гимназия – художници и скулптори. Променяла външния си вид – подстригвала се много късо, боядисвала косата си в червено, правила татуировки и пиърсинги.

Решението да кандидатства в НАТФИЗ взела след сън в 12-и клас. Обявила го пред класа, а съученик ѝ коментирал: „Да бе, успех. Те там приемат много трудно. Само с връзки.“

„Тези думи ги помня и до днес. Много ме заболява от тях.“

Паскалева обясни, че предпочита киното и телевизията пред театъра заради разнообразието.

„За мен еднообразието е равно на смърт. Не мога да си представя да играя 200 пъти едно представление.“

  • Заблуди за ролята ѝ в „Игри на волята“

Водещата отрече често срещаното мнение, че тя и екипът решават съдбата на участниците.

„Най-голямата кардинална заблуда е, че от мен нещо зависи. Съжалявам, не владея цялото съдържание.“

Тя подчерта, че снимачният процес е изключително натоварващ – без почивен ден от първия до последния снимачен ден, с работен ден над 12 часа.

„Ние нямаме почивен ден. Снимачният ни ден продължава изключително дълго, над 12 часа.“

Източник: NOVA
  • Бракът с Теодор Тодоров

Паскалева потвърди, че е омъжена за Теодор Тодоров, но бракът не е от настоящата година, както се спекулирало в медиите.

„Оженихме се още преди да се появи второто ни дете. Просто не е било афиширано.“

Сватбата била скромна, без професионален фотограф и без публичност.

„Не искахме да бъде комерсиално. Винаги съм си го представяла извън кутията.“

Тя отрече твърденията, че е разрушила предишното семейство на съпруга си.

„Теодор е разведен няколко години преди да се запознае с мен. Това е много лесно проверяемо.“

Ралица Паскалева и Теодор Салпаров: Влюбени сме

  • Реакция след ареста на Димо Алексиев

След новината за шофиране в нетрезво състояние от Димо Алексиев Паскалева изпитала тъга. Публикацията ѝ с песента „Keeping Your Head Up“ била предназначена лично за него.

„Тази публикация никога не е била за хората. Тя е за Димо.“

Тя подчерта лоялността си като приятел.

„Никога не бих изоставила някой, който е допуснал грешка. Аз съм от хората, които биха подали ръка.“

Източник: NOVA
  • Вяра и послание

Паскалева разкри, че е спазвала петгодишен пост и молитва за конкретна причина, но не получила желания резултат по очаквания начин.

„28 минути беше яростта ми. И в следващия момент разбрах, че и другото е отговор.“

В заключение тя пожела на хората:

„Дори в трудните сезони през техния живот, да се опитат да пуснат юздата [...] и да знаят, че Бог е в контрол.“

Ралица Паскалева Игри на волята Личен живот Кариера Вяра Тийнейджърски години Брак Теодор Тодоров Димо Алексиев Подкаст Храмът на историите
Последвайте ни

По темата

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Съветник на Путин: Промените в мирния план за Украйна ни отдалечават от споразумение

Съветник на Путин: Промените в мирния план за Украйна ни отдалечават от споразумение

Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?

Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 17 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 19 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 16 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 14 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Свят Преди 29 минути

Максималните температури ще са между 5° и 10°

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

Свят Преди 1 час

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

Свят Преди 4 часа

По-голямата сестра на актьора е починала от рак

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

България Преди 4 часа

Вижте какво време ни очаква до края на декември

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 4 часа

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 5 часа

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Свят Преди 5 часа

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Свят Преди 5 часа

Този месец администрацията на Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи "Ейч-1Би" за висококвалифицирани специалисти

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Свят Преди 5 часа

Води се разследване

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Свят Преди 6 часа

От набора от данни, достъпен за изтегляне от сайта на министерството, е била премахната снимка

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Свят Преди 6 часа

Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 6 часа

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 6 часа

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

,

Как математиката може да ви помогне да опаковате подаръците си по-добре

Любопитно Преди 6 часа

Най-лесният артикул в списъка ви за опаковане тази година ще бъдат кутиите с форма на куб

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Любопитно Преди 6 часа

Хората с дефицит на цитрин изпитват отвращение към сладките храни

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Любопитно Преди 6 часа

Новата е огромен изблик на енергия, причинен от претоварването на бялото джудже с материала на своя спътник

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Семейна драма при Бекъм: Дейвид и Виктория отследваха сина си Бруклин в Instagram!

Edna.bg

Джордж Клуни загуби сестра си! „Никога не съм срещал толкова смел човек“, споделя актьорът...

Edna.bg

В Испания: Пламен Андреев изигра най-добрия си мач за Расинг

Gong.bg

Бойко Величков: Новият стадион помага за трансферите на ЦСКА

Gong.bg

След смъртта на българин в САЩ: Конгресмени искат разследване на условията в миграционния център

Nova.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg