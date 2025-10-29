Надзорните съвети на НОИ и НЗОК разглеждат план-сметките на двете институции

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Н адзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат в сряда план-сметките на двете институции за 2026 година. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро.

В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата. Минимален осигурителен праг - същият като минималната заплата - 605 евро.

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега, пише NOVA.

План-сметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.