Тревожна тенденция: Все повече хора използват изкуствения интелект като психотерапевт

21 декември 2025, 17:30
Тревожна тенденция: Все повече хора използват изкуствения интелект като психотерапевт
Източник: iStock

Н аричат се ChatGPT, Claude или Le Chat. Все повече потребители споделят личните си проблеми с тези изкуствени интелекти, сякаш са техни терапевти. Това е рискова практика, но за някои хора тя помага да изразят емоциите си с думи. France 24 разследва тази тенденция, която е едновременно тревожна и привлекателна.

Пиер* (името е променено) преживял необичайно прозрение по време на Камино де Сантяго. През лятото на 2024 г. ChatGPT се оказал приятен довереник. Хиляди въпроси – лични, професионални, дори метафизични – вълнували 48-годишния собственик на бизнес.

„Беше интересно, защото ChatGPT ми позволи да говоря за абсолютно всичко, по всяко време, с „някого“, който е образован, има достъп до огромна база данни и ми дава обратна връзка, на която после аз самият отговарях с контрааргументи“.

Подобно на Пиер, 39% от французите вече „активно“ използват генеративен изкуствен интелект. А „техническите“ приложения – като писане на фактура или служебен имейл – все по-често отстъпват място на лични употреби, сочи проучване, публикувано през април 2025 г. от Harvard Business Review.

Във Франция 10% от потребителите признават, че разговарят с изкуствен интелект, за да повишат самочувствието си.

Да се почувстваш като в „Матрицата“ с ChatGPT

„Личното развитие“ е област, в която качеството на някои отговори на ChatGPT и подобни платформи действително може да впечатли, признава Людовик Самален, психиатър в университетската болница в Клермон-Феран. „Но тези инструменти не са създадени за тази цел и затова могат да дават неподходящи отговори“.

Юджийн Торес, 42-годишен нюйоркчанин без предишна психиатрична история, изпаднал в психоза след интензивни разговори с ChatGPT – до 16 часа на ден. Чатботът го убедил, че живее в симулация като в „Матрицата“ и че трябва да скочи от сграда, за да полети.

Компанията Morpheus Systems, специализирана в разработката на изкуствен интелект, е тествала десетки модели с послания, съдържащи налудничави или мистични идеи. Резултатът: GPT-4o, стандартният модел на ChatGPT, е потвърдил тези заблуди в 68% от случаите.

Печеливша зависимост

„Първоначално компании като OpenAI, Anthropic или Google не са смятали, че основната употреба ще бъде личното консултиране и менторство“, обяснява Антонио Казили, професор в Télécom Paris, в списание Society.

Но създаването на зависимост обслужва търговските цели на производителите. „Колкото по-зависим си, толкова повече плащаш. За гигантите в сферата на ИИ целта е да привлекат и задържат вниманието ни“, обобщава Лоранс Девилер, специалист по етика на изкуствения интелект в Сорбоната и автор на книгата „Изкуствен интелект – ангел или демон? Новият свят на невидимото“.

Тази „мания по ИИ“ разкрива и провала на системата за психично здраве, смята Ксавие Брифо, социолог в CNRS. „Има огромно количество страдание, което не намира решение. Системата остава дълбоко вкоренена в медицинския патернализъм. Хората се обръщат към ИИ, защото нямат по-добра алтернатива“.

„Бих се срамувал да обсъждам някои табута, свързани със сексуалността ми, с терапевт“, признава Пиер. „Формулирането им пред машина ми позволява да преодолея тези бариери“.

Илюзията за изслушване

Разбира се, чатботът не може да ви съди. Но строго погледнато, изкуственият интелект не може нито да „слуша“, нито да „разбира“ нито една дума. Тези системи просто блестящо имитират внимателно изслушване чрез милиарди изчисления.

„Самото усещане, че си изслушан, обаче има реален ефект, дори когато зад него няма никой“, обяснява Жан-Габриел Ганасия, специалист по информатика и философия на ИИ в Сорбоната.

Това усещане се подхранва от вродената ни способност да „проектираме съзнание върху предмети“. Хилядолетия преди ИИ „древните духовни практики са приписвали душа на предмети“, припомня философът.

„Чувството, че някой те чува, в крайна сметка е по-важно от самия отговор“, съгласява се Том* (името е променено), технологичен директор в гимназия в Ню Йорк. Споделяйки разочарованията си с ChatGPT, този американец в началото на 40-те години успял да преодолее труден период с партньорката си, която страдала от депресия. „Можех да говоря и на стена. Само че стената е много по-малко привлекателна от чатбот“.

Заменя ли ИИ психотерапията

„Разбирам, че тези изкуствени интелекти помагат на хората да се упражняват в изразяването на интимни и трудни теми“, признава психотерапевтката Ариан Калво, която сама е тествала чатботове.

„Ужасно е да го кажа, но тази част от психотерапията наистина може да бъде заменена от ИИ. Хората обаче идват при мен, за да се променят, а не просто да изговарят нещата“, добавя тя.

Домитил, 39-годишна бизнес консултантка, е намерила баланс между двете. След четири години терапия тя първоначално използвала ИИ за работа, но после открила ново приложение: „Имаше дни, в които отивах при терапевта си с пълна каша в главата“. Тогава дошло прозрението – приложението Le Chat (Mistral AI) може да служи като пространство за изговаряне на мислите преди сесиите. „Сега мислите ми са по-подредени… Нямаше да напредна толкова бързо в терапията без ИИ.“

Споделянето на емоциите с изкуствен интелект дори подобрило човешките ѝ взаимоотношения. „Радвам се, че не е нужно непременно да натоварвам приятелите си с всичките си ежедневни тревоги. Сега съм по-внимателна към тях“.

Предпазлива, Домитил подлага на критика всяка дума, написана от ИИ. „Искам да ми противоречат“, повтаря тя в инструкциите си към системата. Енергоемки, тези инструменти имат и нежелана екологична цена на фона на климатичната криза – още една причина консултантката да ограничава употребата им.

Обръщане към ИИ „от удобство“

От детството си Домитил се радва на пълноценен социален живот. Това рязко контрастира с една шеста от човечеството, която според Световната здравна организация страда от самота – явление, отговорно за 100 смъртни случая на час по света.

Подобно на героя от филма „Her“, който се влюбва в изкуствен интелект през 2013 г., ще създадат ли самотните хора връзка с машини, каквато не са успели да изградят с други хора?

„От удобство много хора ще използват изкуствен интелект“, прогнозира Лоранс Девилер. „Това отговаря на нарастващото чувство за самота в нашите общества. Вместо да взаимодействаме с други хора, ще се обръщаме към тези машини“. 

Източник: БГНЕС    
