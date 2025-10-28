България

Заплатите на младите лекари и медицински сестри ще бъдат увеличени през НЗОК

Това обявиха от мнозинството в парламента на днешното извънредно заседание

Обновена преди 1 час / 28 октомври 2025, 06:58
П рез бюджета на Здравната каса ще бъдат увеличени и заплатите на младите лекари и медицински сестри. Това обявиха от мнозинството в парламента на днешното извънредно заседание. То беше свикано по искане на опозицията, заради желанието им парите на младите медици да бъдат определени на 150% от средната работна заплата за страната, предава NOVA.

Преди началото на извънредното заседание управляващите обявиха - увеличението на парите за медиците ще се случи, но с новия бюджет. И остро разкритикуваха опозицията за извънредния дебат.

„Опит за политическа пропаганда и трупане на актив на гърба на българските медици. Ако за тях е стартъп за нас е решение на проблем”, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Въпреки предизвестеното решение, в Залата се стигна до сериозен спор.

„Обяснява ни се, че вместо трайно решение щяло да се вземе временно с бюджетните закони”, отговори Асен Василев.

Атанас Атанасов БСП репликира: „Това че искате нещо не значи, че може да стане по този начин”.

От „ДПС-Ново начало” обявиха, че ще подкрепят работещите решения.

„Ще приветстваме решение което е ефективно в закона за касата да удовлетвори искането на лекарите и медицинските сестри и да е работещо решение да отговорим на техните очаквания”, каза Йордан Цонев.

Опозицията обаче изрази съмнения от къде ще дойдат парите за увеличенията: „Справедливите искания включват 150% от средната заплата”, отбеляза Хасан Адемов от АПС.

Според Маргарита Махаева от „Възраждане” коалицията тупа топката 4 месеца за да каже, че няма пари. А Радостин Василев от МЕЧ отбеляза, че ГЕРБ И ДПС са в ситуация „много исках но нямах желание”.

Така всички предложения бяха отхвърлени, като единствената точка в дневния ред беше гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения. Става дума за общ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. три законопроекта на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ").

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

Извънредното заседание беше свикано по инициатива на народни представители от опозиционни партии. От "Продължаваме Промяната" съобщиха, че са събрали 57 подписа на депутати, при нужни 48, за да може парламентът да разгледа този вторник законопроектите за заплатите на младите лекари.

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене. На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов. Вариантът, който сме намерили, не се съдържа в нито един от предложените три законопроекта. Нивата на плащане ще бъдат разписани в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса, допълни той. 

Приеха на първо четене три законопроекта, свързани със заплатите на младите лекари

По-рано през миналата седмица млади лекари отново протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна заплата в страната, за увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации.

Възнагражденията на работещите в сферата на здравеопазването са били и точка в дневния ред на провелия се във вторник по обед Съвет за съвместно управление. Това стана ясно след изявление на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след приключването на срещата. 

„Днешното извънредно заседание на НС – считаме за излишно. Тъй като решенията, които сме взели, ще бъдат формализирани в бюджетните закони. Нивата ан възнаграждения, които са обсъждани в публичното пространство през последните месеци – вкл. На младите лекари – ще бъдат постигнати, като бъдат записани в бюджетните закони, които ще бъдат внесени в законовия срок. Няма да има нива на трудови възнаграждения по-ниски от обсъжданите до момента”, посочи той.

По думите на Ангелов депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС ще се регистрират в зала по време на заседанието. "Считаме, че това, което прави ПП-ДБ заедно с "Възраждане", е опит за политическа пропаганда и трупане на политически актив на гърба на българските медици. Това за нас е недопустимо. Ако за Асен Василев и компания това е поредният стартъп - то за нас е решение на проблема, което сме постигнали", подчерта той. 

Източник: NOVA, Теодора Цанева/БТА    
