Съветник на Путин: Промените в мирния план за Украйна ни отдалечават от споразумение

П ромените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.

❗️No Serious Discussion Regarding Three-Way Russia-US-Ukraine Meeting — 🇷🇺 Presidential Aide Ushakov



Changes being made to Trump’s peace plan by Europe and Kiev are not bringing the chances of a settlement closer, Ushakov emphasised. pic.twitter.com/9r1HgHkcVb — RT_India (@RT_India_news) December 21, 2025

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Американските преговарящи - специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър - се срещнаха вчера с руски представители във Флорида.

След разговорите специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, заяви пред репортери, че преговорите са били конструктивни и ще продължат и днес.